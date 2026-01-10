Côte d’Ivoire : reprise des législatives dans deux circonscriptions

En Côte d’Ivoire, les élections législatives du 27 décembre vont être reprises dans deux circonscriptions électorales. C’est ce qu’il convient de retenir de la décision rendue ce vendredi par le Conseil constitutionnel, après l’analyse des différentes requêtes enregistrées. Soixante-et-une requêtes ont été enregistrées sur les 205 circonscriptions.

Côte d’Ivoire : la CEI annonce la reprise des législatives à Toumodi, Dualla et Massala



Dans un communiqué en date du 9 janvier 2025, la Commission électorale indépendante a annoncé la reprise des élections législatives dans deux circonscriptions. Il s’agit de la circonscription n°021, Toumodi, commune, et de la circonscription n°204, Dualla et Massala, communes et sous-préfectures. Le Conseil constitutionnel a annulé les résultats électoraux dans la circonscription de Toumodi suite à une requête introduite par la candidate du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Dame Goudou Coffi Raymonde a saisi le juge constitutionnel pour contester les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante.

Dans la circonscription de Dualla et Massala, c’est le candidat indépendant Sidiky Aboubacar Dosso qui boude les résultats de la Commission électorale indépendante. Sa requête a suscité l’annulation des résultats dans cette localité.

L’autre requête qui polarisait les attentions est celle soumise par le député sortant Antoine Assalé Tiémoko. Malheureusement pour le maire et ses militants, la requête a été jugée « mal fondée » par le Conseil constitutionnel. Assalé Tiémoko revendique sa victoire au détriment de son adversaire, mais le juge constitutionnel n’a