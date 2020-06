Trafic drogue: Les vraies raisons de la cabale contre Hamed Bakayoko

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, fait l’objet d’une grave accusation de trafic de drogue. L’affaire révélée par Vice Média a elle aussi fait l’objet d’une vive condamnation de la part du concerné.

Qui en veut à Hamed Bakayoko?

«Ces allégations vont à l’encontre de mes principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur mon pays, en raison des fonctions que j’exerce. Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j’ai décidé de porter plainte contre Messieurs Ibekwe Nicholas, Daan Bauwens et les relais », a menacé Hamed Bakayoko après la publication sur les réseaux sociaux d’une série d’articles le citant comme un des cerveaux du trafic intercontinental de stupéfiants en Côte d’Ivoire.

«Pendant plus de 07 ans et celles actuelles de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus. Ces actions qui se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies et démantèlements de réseaux mafieux, ont valu des félicitations internationales à la Côte d’Ivoire », a dévoilé le Ministre de la Défense. Une sortie que semble confirmer l’ambassade des États-Unis à Abidjan.

A travers un tweet publié mercredi 10 juin 2020, la représentation diplomatique américaine se satisfaite de la collaboration de la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le trafic de drogue. « Les États-Unis prennent très au sérieux le trafic de drogue et agissent contre tous les trafiquants connus. Nous sommes fiers de notre travail avec la Côte d’Ivoire et d’autres pays d’Afrique occidentale pour combattre ce fléau », a confié l’Ambassade américaine.

Même si l’absence de preuves avérées dans l’article, montre la vacuité du contenu du dossier, il est à se demander d’où proviennent ces accusations contre le ministre d’Etat, ministre de la Défense. A moins de 5 mois de l’élection présidentielle, Hamed Bakayoko fait partie des favoris pour conduire les actions gouvernementales jusqu’à l'élection d’octobre 2020 en remplacement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir (RHDP).

Ministre des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication en mars 2003; ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en 2011 puis Ministre d’État, ministre de la Défense depuis le mercredi 19 juillet 2017, Hamed Bakayoko, 55 ans, assure l'intérim du Premier ministre Amadou Gon depuis Mai 2020.

Est-ce la peur de voir cet habitué de la gestion des affaires publiques, être confirmé à la tête de la Primature ivoirienne, qui fait trembler ses détracteurs tapis dans l’ombre et qui ont suscité la publication de cette rocambolesque affaire de trafic de drogue?

«La stratégie de ces personnes est simple. Ils savent pertinemment que le ministre Hambak est l’une des personnalités les plus aimées de la globosphère politique ivoirienne. Il est plus aimé au sein de certains partis de l’opposition que certains leaders de ces partis. Cette situation les dérange et c’est ce qu’ils veulent faire cesser. Sauf qu’après avoir tout tenté, ils font sortir une carte qui ne tient pas », confie le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté, depuis quelques temps très actif dans la précampagne présidentielle au profit du RHDP.