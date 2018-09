Corruption du régime Ouattara, communiqué du collectif des DAAF

Le collectif des Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) a dénoncé lundi à Abidjan, la volonté du chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, voulant les "traduire voulant les "traduire devant les tribunaux" pour corruption, a affirmé que la "corruption a triplé" sous le gouvernement actuel, dans un communiqué.

L'intégralité du communiqué du collectif des DAAF:

Nous, collectif des DAAF de Côte d’Ivoire, apprenons que pour des raisons politiques le Président Alassane Ouattara a décidé de nous traduire devant les tribunaux « aux ordres » et soumis.

Nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale que nous ne sommes que le maillon faible d’une chaîne de corruption dont l’origine est à la présidence de la République.

Nous DAAF, refusons d’être le mouton de sacrifice. Si tant il est vrai que la corruption a triplé sous le régime du Président Alassane Ouattara et n’a nulle comparaison possible.

Pour certains d’entre nous qui cumulons 20 à 30 ans d’exercice dans les ministères jamais nous n’avons été confrontés à autant de cupidité et de boulimie de la part des membres d’un gouvernement.

Nous affirmons ici que le régime de Gbagbo n’a pas été autant corrompu.

Ainsi est-il curieux que le Président Ouattara s’attaque à des DAAF en lieu et place de son écurie qui baigne dans la plus grande corruption de l’histoire de notre pays.

Notre présente déclaration sera transmise aux médias et aux chancelleries afin que nul n’en ignore.

Ceci est notre première déclaration. Dans la second, nous donnerons les noms des ministres qui ne cessent de nous harceler et contraindre aux détournements de deniers publics. Certains ministres ont clairement prétendu que l’argent ainsi détourné servait à financer les activités du chef de l’Etat et sa famille, les activités du RDR et enfin la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils estimaient légitimes de se servir eux-mêmes.

Nous les dénonceront un à un.

Pour le collectif des DAAF

Abdoulaye Koné