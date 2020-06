Drogba, président de la FIF: Copa Barry "Que cherche-t-on de plus?"

L'ancien gardien de buts des Éléphants de Côte d'Ivoire, Copa Barry, a lancé un message aux principaux votants à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Copa Barry: ''Je suis convaincu que la renaissance passe par Didier Drogba''

Copa Barry a officiellement apporté son soutien à son ancien capitaine en sélection, Didier Drogba, dans la course à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien pensionnaire de l’académie Mimosifcom s’investit à fond dans la compagne de l’icône nationale du football.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Copa Barry s'est rappelé les années glorieuses du football ivoirien, déplorant au passage les conditions misérables des jeunes footballeurs évoluant sur le territoire national et celles de ceux qui tentent également l'aventure dans le Maghreb.

‘’J’ai grandi à Williamsville dans la commune d’Adjamé. Mon voisin de l’époque était Losséni Konaté qui évoluait à l’Asec Mimosas. Ses amis de l’époque comme ‘’Ben Badi’’, venaient lui rendre visite, munis de leur voiture. Je me rappelle de la Peugeot 205 blanche de mon Kôrô. A l’époque, en plus de leur voiture, les joueurs du championnat possédaient un logement, touchaient un salaire conséquent et déplaçaient les foules dans les stades. C'étaient nos stars !‘’, a soutenu Copa Barry.

Puis de regretter: ‘’C’est triste ! Aujourd’hui, le statut du joueur local ne fait plus rêver‘’. Face à cette situation, Copa Barry a interpellé les 81 votants à l’élection du successeur de Sidy Diallo qui se tiendra le 22 Août 2020.

‘’Il est temps de faire le bon choix en répondant à ses questions. Jusqu’à quand devons-nous rester impassibles face aux cris de nos jeunes frères? Jusqu’à quand devons-nous rester insensibles à la misère de nos formateurs? Jusqu’à quand devons-nous assister à des matchs dans des stades vides ? Jusqu’à quand devons-nous accepter que des jeunes footballeurs risquent leur vie sur la route de l’immigration en quête d’un avenir meilleur ?‘’, a lancé Copa Barry qui estime que Didier Drogba est celui-là même qui pourra vraiment développer le football ivoirien.

‘’Au pays de l’émergence, la gloire du football doit renaître ! Et je suis convaincu que la renaissance passe par Didier Drogba. Didier est une chance ! Cet homme que vous qualifierez mieux que moi, connait les réalités du terrain dans tous les sens du terme. Je suis rassuré de savoir que dans son programme, il prévoit de doubler les subventions des clubs de ligue 1, 2 et 3. Mieux ils se porteront, mieux les joueurs le ressentiront. De plus il prévoit un plan d’actions sociales et des formations pour le personnel de la FIF afin qu’il ait toutes les armes pour mieux l’accompagner. Ce ne sont là que deux actions parmi tant d’autres qu’il prévoit. Que cherche-t-on de plus ?‘’, a écrit Copa Barry.