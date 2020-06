Affaire trafic de Drogue: Kobenan Adjoumani blanchit Hamed Bakayoko

Hamed Bakayoko a été cité par Vice Media comme faisant partie d'un vaste réseau de narcotrafiquants. Mais pour Kobenan Kouassi Adjoumani, les faits sont certes "d’une gravité extrême", mais les preuves sont « d’une légèreté déconcertante ».

Affaire trafic de drogue : Adjoumani parle d'un « grossier montage »

Hamed Bakayoko, Ministre ivoirien de la Défense, a décidé de porter plainte contre les auteurs et les relais de l'article de presse l'incriminant comme étant au coeur d'un réseau de trafiquants de drogue en Côte d'Ivoire. Les réactions qui s'en sont suivies sont aussi bien antinomiques que diverses.

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est également monté au créneau pour prendre la défense de son collègue du gouvernement. À en croire le porte-parole du RHDP, « les faits allégués par les soi-disant enquêteurs sont d’une gravité extrême. Mais, les preuves pour soutenir l’accusation souffrent d’une faiblesse et d’une légèreté déconcertante, voire d’un naufrage intellectuel manifeste ».

« C’est cette grosse machination qui n’est autre qu’un grossier montage politico-médiatique que l’on s’échine à nous présenter pompeusement comme un travail d’investigation de deux journalistes (?) qui accablerait le ministre d’État, Hamed Bakayoko. Non ! Cette énième tentative de déstabilisation, de diabolisation et d’atteinte à l’image de notre pays et des institutions qui l’incarnent est vouée à l’échec. Comme toutes les précédentes », a-t-il ajouté.

Par conséquent, « cette enquête imaginaire qui relève du fantasme de ses auteurs n’en est pas une en réalité. Elle ne procède d’aucune démarche scientifique, d’aucun protocole requis en la matière. Aucun fait avéré qui puisse permettre d’établir un quelconque lien entre les faits imaginaires décrits et le ministre d’État Hamed Bakayoko ».

Pour le ministre Adjoumani, cette « machination » n'a autre but que de porter un coup à « l’ascension politique fulgurante et pleine de promesses d’une personnalité politique majeure de notre pays et du RHDP ». Car, précise le transfuge du PDCI, discréditer le ministre Hamed Bakayoko, « c’est s’attaquer à un pilier essentiel de notre sécurité et de notre défense nationale. C’est aussi tenter de discréditer l’un des piliers de la prochaine victoire du candidat du RHDP, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly ».

Mais, prévient-il, cet « attentat politique » orchestré par les adversaires politiques du RHDP ne saurait passer. « Sinon comment comprendre qu’à quelques mois des élections, leur souci n’est pas de désigner un candidat et de présenter aux Ivoiriens leurs projets de société, mais plutôt de monter des laboratoires de fake news comme l’atteste le récent scandale éventé par Facebook, ou de susciter des publications dans des médias pour salir leurs adversaires ? » s'est interrogé Monsieur Adjoumani, avant d'appeler les militants de son parti à rester mobiliser pour la victoire de leur candidat au soir du 31 octobre prochain. Car pour lui, ces accusations contre le Ministre d'État ne sont qu'un coup d'épée dans l'eau.