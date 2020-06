Roger Banchi appelle Hamed Bakayoko à la démission

Dans l'affaire de trafic de drogue dans laquelle serait impliqué Hamed Bakayoko, Roger Banchi, un proche de Guillaume Soro, a demandé au ministre d'État, ministre de la Défense de quitter ses fonctions. Il lui recommande de se consacrer à une profonde introspection intérieure.

Les conseils de Roger Banchi à Hamed Bakayoko

Tout a commencé avec la publication d'une information de Vice Media selon laquelle Hamed Bakayoko fait partie d'un imposant réseau de trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Dans une série d'articles, le site canadien accuse formellement le ministre ivoirien de la Défense d'être un narcotrafiquant. L'affaire a suscité plusieurs réactions dont celle du mis en cause. Le maire d'Abobo a balayé du revers de la main ces accusations portées contre sa personne. "En Côte d’Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tache, n’en déplaise aux aigris et aux conspirateurs", a écrit le Premier ministre par intérim sur sa page Facebook. Hamed Bakayoko a aussi fait savoir qu'il porte plainte "contre Messieurs Ibekwe Nicholas, Daan Bauwens et les relais". Le député de Séguéla a saisi l'opportunité pour dénoncer "cette orchestration grossière ourdie par des commanditaires dont le dessein n’échappe à personne".

Pour sa part, Roger Banchi est formel, Hamed Bakayoko doit quitter le gouvernement. "Monsieur le Ministre Hamed Bakayoko, démissionnez de vos fonctions au sein du gouvernement, et consacrez-vous à une profonde introspection intérieure; ainsi qu’à tous les moyens de réparer les iniquités, et torts commis durant l’exercice de vos fonctions", a déclaré ce proche de Guillaume Soro sur Twittter. Le coordonnateur Europe du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) a reconnu qu'il a coupé les liens avec l'intérimaire d'Amadou Gon Coulibaly, mais s'adresse cette fois à "un frère d’une même humanité et à un dignitaire" de son pays. "Je demande au ministre Hamed Bakayoko de prendre du recul, dès maintenant, dans sa vie publique, pour rectifier comme il se doit, tout ce qui doit être rectifié. Que dans un avenir, que Dieu ne condamne que pour les maudits, nous puissions léguer meilleur que cela", a ajouté l'ex-rebelle.