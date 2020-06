Attaque de l'armée ivoirienne : Konaté Navigué soutient les institutions

Jeudi 11 juin 2020, une position de l'armée ivoirienne dans le nord-est de la Côte d'Ivoire a subi une attaque menée par des hommes armés non identifiés. Le poste mixte armées-gendarmerie, situé à Kafolo, dans la sous-préfecture de Sikolo, a été la cible de cet acte barbare dont les auteurs courent toujours dans la nature. Konaté Navigué a immédiatement apporté son soutien aux institutions de la République.

Attaque d'un poste de l'armée, Konaté Navigué réagit

L'information de l' attaque d'une position de l'armée ivoirienne dans le nord du pays a été confirmée par le gouvernement à travers un communiqué. En effet, selon la note signée par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, "le jeudi 11 juin 2020, aux environs de 3 heures du matin, le poste mixte armées-gendarmerie, à Kafolo, sous-préfecture de Sikolo, dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, a été attaqué par des individus armés non identifiés". Le chef d'état-major a soutenu que le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts, six blessés et un assaillant neutralisé. "Le président de la République et le gouvernement s’inclinent devant la mémoire des soldats tombés au champ d’honneur. Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et formulent des vœux de prompt rétablissement pour les blessés", peut-on lire dans la note.

Par ailleurs, on apprend que des enquêtes sont en cours afin de déterminer les circonstances, la nature et le bilan de cette attaque meurtrière. Le général Lassina Doumbia a confié que des mesures urgentes ont été prises dans la zone où a eu lieu l' attaque. Les troupes ont été mises en alerte et un ratissage a été lancé en vue de retrouver les assaillants. "Le président de la République et le gouvernement assurent les populations que toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de la région", a ajouté le chef d'état-major.

Devant l' attaque subie par la Côte d'Ivoire, Konaté Navigué apporte son soutien aux institutions de la République. "Malheureusement les djihadistes ont frappé. Personne ne peut et ne doit souhaiter ou encourager le terrorisme. Faisons chorus autour de nos institutions pour ne pas que ça se développe et continue en RCI", a publié ce cadre du Front populaire ivoirien (FPI) via Twitter. Il a aussi exprimé ses condoléances et ses encouragements à l'armée, à la police et aux populations.