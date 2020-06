Attaques au Nord : Les instructions du Gal Apalo Touré aux gendarmes

La gendarmerie nationale a perdu un élément lors de l'attaque armée perpétrée à Kafolo, le 11 juin dernier. Le Général Alexandre Apalo Touré a donc donné des consignes strictes et fermes à ses hommes pour remporter cette autre bataille contre ce nouvel ennemi sans visage.

Gal Apalo Touré aux gendarmes : « Battons-nous au péril de notre vie »

Dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 juin 2020, une attaque armée est perpétrée contre la localité de Kafolo, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Cette attaque a officiellement fait 12 morts, dont 11 militaires et un gendarme, ainsi que six blessés. Le gendarme porté disparu lors des combats a finalement retrouvé, sain et sauf, ses frères d'armes.

Mais face à la violence de cette attaque, les autorités ivoiriennes sont à pied d'oeuvre pour venir à bout de ces groupes armés et éviter qu'ils s'installent en Côte d'Ivoire. À cet effet, le Général Alexandre Apalo Touré a donné des consignes fermes à ses hommes.

Vendredi dernier, lors de la cérémonie de présentation des élèves gendarmes de l’école de formation de Toroguhé, le Commandant supérieur de la gendarmerie nationale a lancé cet appel aux gendarmes et à l'ensemble de l'armée ivoirienne : « Je voudrais dire aux gendarmes et à tous les frères d’armes que les attaques de ces derniers jours, loin de nous décourager, doivent nous motiver à nous battre pour la patrie, à nous battre pour nos frères d’armes tués les armes à la main. Nous devons nous battre pour les autres. Battons-nous au péril de notre vie pour sauver la Côte d’Ivoire. »

Les 396 nouveaux gendarmes, dont 22 femmes, de la promotion 2019-2021 présentés au drapeau savent donc ce à quoi s'en tenir dans la mise en oeuvre de la mission régalienne à eux confiée. Le ministre de la Défense Hamed Bakayoko avait d'ailleurs annoncé une riposte contre les auteurs de l'attaque de Kafolo.