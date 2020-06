Tanzanie: Le public renoue avec les stades, d’autres pays prêts à suivre

Le championnat de football de première division de Tanzanie a repris après une interruption due au coronavirus. Des matchs ont été joués samedi et dimanche dernier avec des supporters dans les tribunes.

Les mesures barrières non-respectées dans les stades de Tanzanie?

Le championnat de football de première division de Tanzanie a repris le week-end après une interruption de plusieurs semaines liée à la crise sanitaire. Le premier match de cette reprise s’est soldé par la victoire des Young Africans face à Mwadui (1-0). Mais, au-delà du sportif, le véritable enjeu de cette reprise était dans les tribunes. La Tanzanie qui a repris son championnat en autorisant des supporters, a édicté des mesures barrières assez strictes. Ainsi, les personnes jugées vulnérables (enfants et personnes âgées) sont interdites de stade et la distanciation sociale est exigée avec notamment des bandes tracées dans les tribunes pour séparer les spectateurs. Mais, lors du match entre les Young Africans et Mwadui, cette dernière mesure a été tout simplement ignorée et les spectateurs se sont regroupés pour admirer leurs idoles dès leur entrée sur la pelouse pour les échauffements.

D’autres pays prêts à suivre la Tanzanie?

A l'exception du Burundi qui n'a jamais arrêté son championnat malgré la crise sanitaire, la Tanzanie est le premier pays d'Afrique à renouer avec les compétitions nationales de football. Le pays d'Afrique de l'est pourrait bien être imité par d'autres nations du continent. Au Bénin, une décision sur une reprise éventuelle du championnat doit être prise ce 15 juin en fonction de la situation sanitaire.

De son côté, la Fédération sénégalaise de football est toujours en discussions avec les clubs pour une reprise du championnat en novembre quand son voisin mauritanien prévoit une reprise deux mois plus tôt, soit en septembre. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas encore pris de décision définitive sur la suite de la saison et une reprise n'est pas à écarter. Dans certains pays cependant, la saison est d'ores et déjà terminée. C'est le cas du Togo, du Congo et du Cameroun.