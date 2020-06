Football, FIF: Kalou dément un soutien de l’AFI à Didier Drogba

Membre de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), Kalou Bonaventure a indiqué que l’organisation n'a pas encore décidé de soutenir Didier Drogba ni un autre candidat pour ce qui est de la course à la présidence de la FIF.

L’AFI ne s’est pas prononcée en faveur de Didier Drogba

Abondamment relayée sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias, l’information d’un soutien de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) à Didier Drogba dans le cadre des élections à la FIF n’est pas fondée. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Bonaventure Kalou, ex-international ivoirien et membre de cette organisation.

« Je pense que l’AFI est une entité bien structurée qui pourra au moment opportun, par un communiqué officiel, dévoiler l’identité du candidat à parrainer. Tout ce qui se dit actuellement n’est que pure spéculation », a déclaré l’ancien attaquant des Eléphants dans les colonnes de l’hebdomadaire ‘’Abidjan Sports’’. Vice-président de l’AFI, Didier Drogba devrait participer au choix de ce candidat qui, selon Kalou Bonaventure se fera « en son temps ».

Didier Drogba à la recherche d’un parrainage

Candidat déclaré à la présidence de la FIF, Didier Drogba est en quête d’au moins un parrainage à l’instar du troisième candidat, Idriss Diallo, afin de valider sa candidature. Il doit batailler pour arracher au moins une voix parmi celles des trois groupements d'intérêt qui ne se sont pas encore officiellement prononcés. Il s’agit de l’AFI, de l’association des encadreurs et de celle des médecins du sport.

Pour rappel, l’association des anciens footballeurs et celle des arbitres ont déjà opté pour le candidat Sory Diabaté. Avec le report des élections décidées en raison des mesures contre le covid-19, Didier Drogba dispose désormais d'un peu plus de temps pour convaincre ses pairs de l'AFI ainsi que les médecins et les encadreurs de lui accorder leur parrainage. Il sera donc en concurrence avec Idriss Diallo même si une alliance entre les deux candidats est régulièrement évoquée.