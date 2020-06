Amadou Gon Coulibaly, les causes de son retour avorté du 2 juin

Selon les dernières informations en notre possession, Amadou Gon Coulibaly pourrait finalement regagner Abidjan fin juin. Nous en savons toutefois davantage sur les raisons du retour avorté, le 2 juin dernier, du Premier ministre ivoirien.

Amadou Gon Coulibaly, une rechute qui a tout remis en cause

Évacué d'urgence en France, le 2 mai dernier, à la suite d'un malaise cardiaque, Amadou Gon Coulibaly avait été admis à l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, où il a bénéficié de soins appropriés. Aussi, après sa convalescence en région parisienne, le chef du Gouvernement ivoirien était annoncé pour reprendre le retour vers sa Côte d'Ivoire natale, début juin.

La Première Dame Dominique Ouattara avait d'ailleurs affrété le Grumman 5 de la flotte présidentielle pour aller chercher le collaborateur et successeur désigné du Président Alassane Ouattara. Mais après trois jours d'attente sur le tarmac de l’aéroport parisien du Bourget, l'avion présidentiel est rentré bredouille à Abidjan, le lundi 1er juin sans que l'équipage de l'aéronef ne connaisse la véritable cause de ce no show.

Jeune Afrique vient toutefois de lever un coin de voile sur ce qui s'est réellement passé. À en croire le confrère, "Amadou Gon Coulibaly a dû être à nouveau hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière du 30 mai au 11 juin après une rechute". Cette situation a suscité de nombreuses interrogations, et surtout l'inquiétude au sein du camp présidentiel, où AGC a été désigné comme le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020.

Une nouvelle date vient cependant d'être fixée, à savoir fin juin, pour voir le PM Gon COulibaly rentrer au bercail. Nous apprenons d'ailleurs que le Primus inter pares ivoirien a d'ailleurs « subi une nouvelle série d’examens, et poursuit désormais sa rééducation, multipliant notamment les exercices physiques afin de retrouver l’intégralité de ses capacités ». Si tout se passe selon les prévisions, alors cette fois-ci sera la bonne pour le descendant du patriarche Péléforo Gbon de retrouver les siens.