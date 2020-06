Football: Cauchemar pour Arsenal malgré un but de Nicolas Pépé

Attendu après son passage sur le banc mercredi dernier face à Manchester City, Nicolas Pépé a marqué ce samedi face à Brighton. Mais, la 7e réalisation de l’ivoirien cette année avec Arsenal n’a pas suffi.

Nicolas Pépé s’offre un but de grande classe mais...

Titulaire face à Brighton ce samedi à l’occasion de la 30e journée de Premier League, Nicolas Pépé a livré une prestation moyenne. Cependant, l’international ivoirien acheté à prix d’or par Arsenal en début de saison, a été l’auteur d’un superbe but.

Servi par Bukayo Saka, Nicolas Pépé, excentré sur le côté droit, a décoché une belle frappe enroulée qui a fini sa course dans la lucarne du portier de Brighton. Ce but n’était cependant pas mérité pour le club londonien qui a fini par s’effondrer en concédant l’égalisation à la 68e minute, puis un deuxième but dans le temps additionnel qui a scellé la défaite des gunners 22 buts à 1.

Arsenal a donc enregistré deux défaites lors de ses deux derniers matchs en championnat d’Angleterre.

Nicolas Pépé privé de coupe d’Europe ?

9e au classement avant ce match, Arsenal reste donc englué dans le ventre mou du championnat. En manque d’inspiration, les coéquipiers de Nicolas Pépé n’ont rien montré pendant 90 minutes. Incapables de prendre l’ascendant sur la modeste équipe de Brighton, Arsenal s’éloigne encore plus d’une qualification en coupe d’Europe.

Les Londoniens qui ont montré lors de ce match des lacunes défensives importantes, ont été incapables de se révolter après l’égalisation de leurs adversaires du jour. Sorti à la 88e minute, Nicolas Pépé devrait bien faire partie de l’équipe d’Arsenal qui tentera de redevenir compétitive la saison prochaine.

Cependant, sans qualification en coupe d’Europe, des joueurs comme Aubameyang et Lacazette pourraient être tentés d’aller voir ailleurs. L’international gabonais serait dans les petits papiers du Real Madrid et du FC Barcelone.