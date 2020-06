Football: Clinton Njie et Charles Kaboré testés positifs au covid-19

Joueurs du Dynamo Moscou, Clinton Njie, attaquant international camerounais, et Charles Kaboré, milieu burkinabé ont été testés positifs au covid-19. Le club russe qui devait disputer une rencontre de championnat ce dimanche a placé son effectif en quarantaine. Aucune information sur l'état de santé des deux joueurs africains n'a été livrée.

Clinton Njie et Kaboré placés en quarantaine

Mauvaise nouvelle pour les internationaux africains du Dynamo Moscou. Clinton Njie, attaquant camerounais de 26 ans, et Charles Kaboré, milieu de terrain burkinabè de 31 ans, ont été testés positifs au Covid-19 le samedi.

L’information émane de plusieurs médias russes. A en croire nos sources, le Dynamo Moscou a rapidement placé en quarantaine toute son équipe qui devait disputer un match de championnat ce dimanche face à Krasnodar.

Arrivés tous deux au Dinamo Moscou l’été dernier, Clinton Njie et Charles Kaboré ont porté les couleurs de l’Olympique de Marseille en France. Outre les deux anciens de l’OM, trois autres joueurs du Dynamo Moscou ont été testés positifs. Il s’agit de Roman Evgeniev, de l’international nigérian Sylvester Igboun et du gardien de but David Sangaré.

7 footballeurs testés positifs en Afrique

Ces nouvelles contaminations font passer à 7 le nombre de footballeurs africains touchés par le covid-19. Charles Kaboré et Clinton Njie rejoignent une liste composée du malien Youssouf Maiga, joueur du Djoliba AC, du capitaine de la sélection de Gambie et joueur de la Sampdoria, Omar Colley, du milieu offensif tunisien Omar Zerki, et de Ben Motshwari, meneur de jeu des Orlando Pirates d’Afrique du sud.

Une liste qu’aurait pu rejoindre le français d’origine camerounaise, Bryan Mbeumo. Attaquant de 20 ans du club anglais de Brentfort, il est international français junior. En Afrique, la pandémie a fait s’arrêter la quasi-totalité des championnats.

Seuls le Burundi qui n’a jamais arrêté la compétition et la Tanzanie qui a recommencé son championnat la semaine dernière, jouent dans cette période. Plusieurs pays réfléchissent à un calendrier pour la reprise de leurs compétitions quand d’autres ont décidé d’arrêter la saison.