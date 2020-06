Football, mercato: L’ivoirien Hassane Kamara va signer à Nice

Auteur de belles prestations avec le stade de Reims, Hassane Kamara, latéral gauche ivoirien, était courtisé lors de ce mercato d’été 2020. Le joueur a fait le choix de rejoindre l’OGC Nice.

Hassane Kamara à Nice pour plus de 2 milliards

Défenseur latéral gauche, Hassane Kamara qui peut également jouer un peu plus haut sur le terrain, a bouclé une saison 2019-2020 aboutie avec Reims. Auteur de deux buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur ivoirien qui possède également la nationalité française, a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Ligue 1.

Finalement, c’est Nice qui va remporter la mise. L’Equipe annonce ainsi que le joueur de 26 ans va s’engager dans les prochains jours avec l’équipe entrainée par Patrick Viera. L’opération est estimée à 4 millions d’euros, soit plus de deux milliards de Francs CFA.

Hassane Kamara était également suivi par l’Olympique de Marseille. Mais, les difficultés financières du club phocéen l’ont rapidement placé hors de course. Le défenseur ivoirien était sous contrat avec Reims jusqu’à 2021.

Un avenir avec les Eléphants ?

Né en France de parents ivoiriens, Hassane Kamara est éligible à une place en équipe nationale de Côte d’Ivoire. Vif notamment grâce à son centre de gravité bas (il mesure 1,68m), il est doté d’une belle technique qui pourrait faire du bien à l’équipe ivoirienne qui manque de qualité à ce poste.

Lors de la CAN 2019, Mamadou Bagayoko aligné en position d'arrière gauche n’a pas donné de véritables garanties. Hassane Kamara qui peut également dépanner au poste d’ailier gauche est très intéressé par la possibilité d’évoluer avec les champions d’Afrique 2015.

« Je rêve de jouer avec la Côte d’Ivoire. C’est vrai que j’ai la double nationalité, mais la Côte d’Ivoire me séduit plus », avait déclaré en 2018 le joueur passé par Créteil et Châteauroux. Récemment nommé à la tête des Eléphants, Patrice Beaumelle pourrait s’intéresser à Hassane Kamara qui est en passe de rejoindre un club plus ambitieux.