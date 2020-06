Côte d'Ivoire: Adama Bictogo prêt à rejoindre le PDCI, la raison

Adama Bictogo ne serait pas contre une prorogation de la révision électorale. Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) l'a fait savoir le dimanche 21 juin 2020, au cours d'un échange avec la coordination RHDP de l'Agnéby-Tiassa (sud de la Côte d'Ivoire). Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) avait déjà plaidé pour une prolongation du processus.

Adama Bictogo favorable à une prorogation de la révision électorale

Vendredi 19 juin 2020, Maurice Kakou Guikahué, qui animait une conférence de presse, a fait savoir que son parti politique souhaite une prorogation de la révision électorale. "Le PDCI-RDA dénonce les lourdeurs, hésitations et dysfonctionnements dans la conduite des audiences foraines, la conduite du processus de la révision de la liste électorale et demande la prorogation de la date de clôture de l’opération d’au moins deux semaines afin de permettre aux nombreux Ivoiriens en âge de voter, et dont les dossiers sont actuellement bloqués, d’accomplir leur devoir citoyen, le jour du vote", avait laissé entendre le secrétaire exécutif de la formation politique dirigée par Henri Konan Bédié. L'ex-ministre ivoirien de la Santé a aussi pointé du doigt la situation sanitaire marquée par la pandémie de la maladie à coronavirus.

Maurice Kakou Guikahué a noté que "cette opération se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, avec ses mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité (CNS)". Cette position du PDCI n'est pas loin d'être adoptée par son plus grand rival, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir. En effet, Adama Bictogo, en déplacement dans l'Agnéby-Tiassa le dimanche 21 juin 2020, a abordé le sujet avec la coordination RHDP de ladite région.

Comme le confirme l'Agence ivorienne de presse (AIP), les interlocuteurs de l'ancien ministre de l'Intégration ont proposé une prorogation de la révision électorale. "Je pense qu’on va se battre pour proroger", a répondu le directeur exécutif du parti d'Alassane Ouattara. Notons que la fin de l'opération de révision de la liste électorale est prévue pour le mercredi 24 juin 2020.