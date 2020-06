Serge Vremen aux cadres du PDCI-RDA: "Allons à l'essentiel"

Qui portera les couleurs du PDCI-RDA à la prochaine élection présidentielle de 2020 ? L’inamovible Henri Konan Bédié ou un jeune loup du parti doyen des formations politiques ivoiriennes ? Cette question revient constamment sur les bouts des lèvres à moins de 4 mois du scrutin. Et pourtant, estime Serge Vremen, cette question n'est pas la plus "essentielle".

PDCI-RDA: Serge Vremen lance un appel à Guikahué, Bédié et autres

Le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) est à la croisée des chemins. La formation politique dirigée par l’ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, est engagée dans une logique de reconquête du pouvoir d'Etat, et les préparatifs pour le choix du candidat du parti vont bon train. Une date et un lieu ont d’ores et déjà été trouvés pour l’organisation de la convention d’investiture du prochain candidat.

C'est le 27 juillet 2020 à Yamoussoukro. Mais tous ne semblent pour l’heure pas s’accorder sur l’utilité de ce conclave. Interrogé lundi par la télévision numérique du vieux parti, Serge Vremen, membre du Bureau politique, a déclaré que le choix du PDCI-RDA est déjà connu et ce n’est un secret pour personne.

«Nous savons tous que le candidat du parti, c’est le candidat du parti, c’est-à dire le président Henri Konan Bédié. Pourquoi donc faire long, ce qui est court », interpelle le cadre de la région du Gontougo. « Le parti lui-même, à travers ses bases, a demandé que le président Bédié soit candidat et cela au cours des rencontres; je dirai avec les grandes zones, 6 au total, et au cours de ces rencontres, les bases ont décidé que ce soit le président Henri Konan Bédié qui soit le candidat du parti », renchérit-il. Pour lui, l’organisation d’un bureau politique extraordinaire aurait pu facilement trancher la question afin de parer au plus urgent. C’est-à-dire l'opération d’identification des nouveaux majeurs et leurs inscriptions sur le listing électoral.

«Nous sommes dans une situation urgente », alerte Serge Vremen. « L’opération d’enrôlement a débuté mais qu’est-ce qu’on constate? On constate que nous n’avons toujours pas nos représentants à la CEI. Nous allons attendre jusqu’à quand ? Certains disent non à une décision de justice. Or nous savons tous que cette décision de justice n’aura aucun effet sur le déroulement du processus électoral », s’inquiète le candidat non élu aux récentes élections régionales dans le Gontougo.

Puis de poursuivre : « Le processus a démarré; allons à l’essentiel. Le PDCI-RDA a un objectif, ce sont les élections; les élections, c’est la liste électorale. Dans le Gontougo par exemple, nous attendons une moyenne d’inscription sur le listing électoral de 12500 nouveaux majeurs et l’objectif serait de chercher à capter le maximum de ces nouveaux majeurs à inscrire sur la liste électorale. Par exemple, enrôler 10 000 électeurs pour le parti. Voilà des objectifs clairs et précis que le parti devrait se fixer », a insisté Serge Vremen.