L'international guinéen Naby Kéita accusé d'agression sexuelle

A la peine cette saison avec Liverpool, Naby Kéita, milieu de terrain international guinéen pourrait avoir d’autres problèmes cette fois, loin des stades de football.

Graves accusations contre Naby Kéita

A 25 ans, Naby Kéita connait une saison difficile du côté de Liverpool. Le milieu offensif international guinéen a régulièrement été éloigné des terrains. Annoncé sur le départ, Naby Kéita pourrait bien avoir d’autres problèmes, cette fois, extra sportifs.

De fait, le joueur passé par le Horoya de Conakry a été accusé mardi d’agression sexuelle par une femme du nom de Pontso Dlamini. C’est sur Twitter que la victime présumée s’est exprimée.

« Le 18 janvier 2020, j'ai été agressée sexuellement par le joueur de Liverpool Naby Keïta. Je l'ai signalé à la police du Grand Manchester et à la police du Merseyside, avec toutes les preuves/enregistrements et les appels où ses proches ont demandé à me rencontrer pour s'excuser. Et tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était leur parole contre la mienne. Au diable le système, il m'a laissé tomber”, a relaté la victime.

Le milieu offensif risque gros

Selon Pontso Dlamini, l’agression a eu lieu lors d’une fête organisée par l’international guinéen. « Ma copine m'a invitée à la fête de Naby à Formby. A la fin de la nuit, Naby a dit qu'il m'avait appelé un taxi, mais il a menti. Il n'est jamais venu. Quand tout le monde est parti et que j'étais seule, il a commencé à me toucher. J'ai répété plusieurs fois que je ne voulais pas. Puis il m'a offert de l'argent. Et j'ai refusé”, a-t-elle ajouté.

Naby Kéita risque gros. En effet, la législation au Royaume-Uni prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison en cas d’agression sexuelle. Pour l'heure, ni le footballeur international, ni son entourage ou le club de Liverpool n'ont réagi à ces accusations. Affaire à suivre donc.