Sadio Mané sur le toit de l'Afrique, Macky Sall explose de joie

Sadio Mané a été désigné Ballon d'Or africain dans la soirée du mardi 7 janvier 2020 au cours d'une cérémonie à Hurghada en Égypte. L'international sénégalais qui était en lice face à l'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. La distinction du joueur de Liverpool a été accueillie au Sénégal, son pays d'origine, avec une très grande satisfaction et une immense joie. Le chef de l'État n'a pas manqué d'exprimer ses vives félicitations à l'attaquant des Lions de la Terenga.

Que pense Macky Sall de la consécration de Sadio Mané ?

Les habitants de Bambali ont donc eu raison de célébrer avant l'heure la nomination de Sadio Mané en tant que Ballon d'Or africain. En effet, mardi, les habitants de ce village sénégalais, qui croyaient en la nomination de leur "fils" avaient déjà commencé à faire la fête. La suite des évènements leur a donné raison puisque Sadio Mané a raflé le titre devant son coéquipier en club, Mohamed Salah et Riyad Mahrez, champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, on voit des villageois de Bambali exploser de joie à l'annonce du sacre du poulain de Jürgen Klopp, le coach des Red.

Sadio Mano, qui remporte le prix pour la première fois, n'a pas caché sa joie à la fin de la cérémonie. "Ce fut une belle soirée du foot africain. Je suis très heureux de cette distinction et c’est une grande fierté. Cette saison, il y avait de très grands joueurs en lice. Riyad Mahrez a remporté la CAN et j’espère aussi un jour avoir le titre continental", s'est exprimé le nouveau roi du ballon africain.

Au Sénégal, le président Macky Sall a tenu à dire ses félicitations personnelles à l'enfant de Bambali. À travers un tweet, le chef de l'État s'est dit "heureux et fier d'exprimer, au nom du peuple sénégalais" toute sa "satisfaction" pour la consécration de Sadio Mané. "Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d'être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse", a-t-il écrit.