Premier league: Wilfried Zaha se blesse lors du match face à Liverpool

Titulaire lors du match du Crystal Palace sur la pelouse de Liverpool, Wilfried Zaha, international ivoirien, a dû abandonner ses coéquipiers avant le terme de la rencontre.

Wilfried Zaha touché aux adducteurs

Crystal Palace n’a pas pesé lourd face à Liverpool. En déplacement sur la pelouse d’Anfield ce mercredi, les coéquipiers de Wilfried Zaha ont été littéralement balayés par le champion d’Europe en titre.

9e au classement avant le début de cette rencontre, Crystal Palace a perdu bien plus qu’un match. En effet, le club du sud de Londres a vu son meilleur atout offensif sortir prématurément. Dès la 15e minute de jeu, le feu follet ivoirien a été contraint de céder sa place sur le terrain.

Touché aux adducteurs, Wilfried Zaha a été remplacé par l’international allemand Max Meyer. Avec cette blessure, l’ivoirien pourrait être éloigné des terrains pour une période pouvant aller jusqu’à 4 semaines. Pour l’heure, Crystal Palace n’a pas encore communiqué sur la santé de son attaquant de 27 ans.

Liverpool écrase les coéquipiers de Zaha

Battus 4-0, Crystal Palace n’était tout simplement pas au niveau ce soir face à Liverpool. Les Reds ont fait le break en première période avec deux buts de Trent Alexander-Arnold à la 23e minute et de Mohamed Salah à la 44e. Les coéquipiers de Wilfried Zaha ont été surpassés à tous les niveaux.

Crystal Palace a bouclé le match avec seulement 3 tirs dont aucun cadré et une possession de balle de 28% contre 72% pour les protégés de Jürgen Klopp. En seconde mi-temps, Fabinho à la 55e minute et Sadio Mané à la 69e ont donné plus de panache à la victoire des Reds.

A 8 journées de la fin de la Premier League, Liverpool fonce allégrement vers son premier titre de champion depuis 1990. Le club du nord de l’Angleterre compte à ce jour 20 points d’avance sur Manchester City.