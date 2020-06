Football: L’ivoirien Hassane Kamara signe à Nice (officiel)

Comme pressenti, Hassane Kamara, latéral gauche ivoirien évoluant à Reims, va rejoindre Nice. Le club de la Côte d’Azur a officialisé l’arrivée du joueur ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Nice heureux d’engager Hassane Kamara

Défenseur latéral gauche de 26 ans, Hassane Kamara est officiellement niçois. Comme pressenti, l’ivoirien s’est engagé avec l’OGC Nice. Le club du sud de la France a officialisé le transfert du joueur en provenance du Stade Reims. Dans un communiqué, Nice a affiché sa joie de compter Hassane Kamara dans son effectif.

« En quête d’un latéral gauche, le Gym va enregistrer la signature d’Hassane Kamara (26 ans). L’OGC Nice et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour son transfert. Rapide, explosif et discipliné, le Rémois est tout particulièrement sorti du lot cette saison », précise le communiqué. « Très sollicité, Kamara a opté pour le projet rouge et noir. Le Club lui souhaite la bienvenue », ajoute Nice dans sa note.

Un pallier de franchi pour le défenseur ivoirien

Auteur de deux buts en 23 matchs de Ligue 1 cette saison avec Reims, Hassane Kamara a été élu meilleur arrière gauche du championnat de France par le quotidien L’Equipe. Le joueur qui est capable de jouer un peu plus haut sur le terrain, en position d’ailier gauche, rejoint un club plus ambitieux.

Qualifié en Ligue des Champions il y a 3 saisons, le club dirigé par Patrick Viera a terminé en 5e position cette saison en Ligue 1 et devrait disputer la Ligue Europa 2020-2021. Ce sera donc l’occasion pour Hassane Kamara de se montrer dans une compétition européenne et sans doute réaliser son rêve d’être appelé en équipe nationale de Côte d’Ivoire.

Peu armée à ce poste, Patrice Beaumelle, le nouveau sélectionneur des Eléphants, devrait très certainement suivre avec un peu plus d’attention les matchs de l’OGC Nice la prochaine saison. Le montant du transfert d’Hassane Kamara à Nice est de 4 millions d’euros. La durée de son contrat n’a quant à elle pas encore été révélée.