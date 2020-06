Football: Indésirable à Chelsea, Tiémoué Bakayoko dragué par Milan

De retour à Chelsea après la fin de son prêt à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale londonienne. Mis à l’écart par Franck Lampard, le milieu de terrain d’origine ivoirienne pourrait rebondir en Italie.

Le Milan AC veut Tiémoué Bakayoko

Au terme d’une saison moyenne, Tiémoué Bakayoko prêté par Chelsea à l’AS Monaco est rentré à Londres. Non conservé par le club de la Principauté, le milieu défensif d’origine ivoirienne n’est pas non plus dans les plans de Franck Lampard. L’international français va donc devoir se trouver une porte de sortie et celle-ci pourrait se trouver en Italie.

En effet, selon Transfermakt, le Milan AC qui a déjà accueilli le joueur en prêt lors de la saison 2018-2019 souhaite récupérer Tiémoué Bakayoko. Selon notre source, l’opération est en bonne voie et pourrait se finaliser entre les deux clubs autour de 20 millions d’euros soit, plus de 13 milliards de Francs CFA. Pour rappel, Chelsea avait acquis le joueur pour 45 millions d’euros en 2017.

Tiémoué Bakayoko devra faire des efforts

Si les discussions entre les deux clubs avancent bien, un obstacle pourrait bien faire capoter l’opération. Il s’agit du salaire de Tiémoué Bakayoko. Sous contrat jusqu’à 2022 à Chelsea, le natif de Paris touche un salaire évalué à 6,5 millions d’euros soit, plus de 4 milliards de Francs CFA par saison.

Le Milan AC lui proposerait 4 millions d’euros soit environ 2,5 milliards de Francs CFA. Tiémoué Bakayoko, selon les informations, souhaiterait conserver sur les prochaines saisons le même salaire que lui paient les Blues. Le joueur qui n’entre absolument pas dans les plans de Chelsea, devra faire un choix.

Soit conserver son salaire et rester abonné au banc de touche. Soit accepter de réduire ses émoluments pour pouvoir retrouver du temps de jeu du côté de l’Italie. A moins que le Milan AC accepte de faire un effort. Mais, rien n’est moins sûr eu égard aux finances actuelles du club italien.