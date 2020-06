Football, Rachat de l’OM: Les vérités de Basile Boli à Mourad Boudjellal

Fortement intéressé par un rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a fait réagir Basile Boli. L’ancien international français d’origine ivoirienne a sévèrement critiqué le dirigeant sportif.

Basile Boli recadre Boudjellal

Depuis quelques jours, Mourad Boudjellal, ancien président du RC Talon, a exprimé son souhait de racheter l’Olympique de Marseille. Mandaté par un puissant homme d’affaires franco-tunisien, l’homme de 60 ans d’origine algérienne multiplie les déclarations concernant ses projets pour l’OM.

Ancien joueur de l’OM, Basile Boli a réagi aux annonces du dirigeant sportif sur les réseaux sociaux. Auteur du but qui a donné à l’OM l’unique Ligue des Champions du football français, Basile Boli, ancien défenseur central a sévèrement taclé Mourad Boudjellal.

« Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l'OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club", a posté Basile Boli sur Twitter.

« l’OM n’est pas à vendre »

Si Basile Boli n’a pas mâché ses mots, Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille a adressé un refus plus poli à Mourad Boudjellal. « Je remercie les gens qui portent un intérêt financier pour l'OM, mais nous ne sommes pas intéressés par la cession », a indiqué samedi le boss marseillais.

Né à Abidjan, Basile Boli âgé de 53 ans occupe actuellement le rôle de coordinateur sportif de l’OM. Entre 1990 et 1994, le joueur aux 45 sélection en équipe de France a disputé 163 matchs pour 27 buts avec l’équipe de France. C’est en 2016 que Basile Boli est nommé Coordinateur sportif de l’OM. A cette époque, il est chargé avec l’entraineur Franck Passi d’encadrer les joueurs phocéens juste après le licenciement de l’entraineur espagnol Michel.