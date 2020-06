Présidentielle : Grosse menace sur la candidature d'Henri Konan Bédié

Candidat à la présidentielle d'octobre 2020, Henri Konan Bédié pourrait-il se voir écarter de la course ? Selon un proche de Guillaume Soro, le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est en train de peaufiner un plan afin de faire invalider le dossier de candidature du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Bédié "n'est pas à l'abri d'une exclusion"

Il n'y a plus de doute, Henri Konan Bédié est en lice pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui s'est séparé d'Alassane Ouattara, a franchi le Rubicon. Les choses sont allées très vite. Samedi 20 juin 2020, lors d'une rencontre avec les représentants des structures et des organes du PDCI, l'ancien président ivoirien a fait le grand saut en acceptant de porter le manteau du candidat du plus vieux parti politique ivoirien. Mardi 23 juin, Bédié a soumis son dossier de candidature à la convention de désignation du candidat du PDCI à l'élection présidentielle. Il est clair que l'homme politique de 86 ans sera désigné candidat par ses partisans à l'issue de la convention du 25 au 26 juillet à Yamoussoukro. Mais un danger planerait sur la candidature de "N'zuéba".

El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Soro, a révélé que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix n'entend pas affronter Henri Konan Bédié dans les urnes. Aussi, soutient ce soroiste, le RHDP se prépare à exclure le candidat du PDCI de la bataille électorale. "J’avoue que Bédié lui-même n'est pas à l'abri d'une exclusion à l'élection présidentielle. Et je pense que l'argument que nos gens du Restaurant sont en train de préparer dans leur laboratoire de faux complots, c'est celui relatif à l'attaque djihadiste de Kafolo", a dévoilé l'ex-directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale). Pour lui, "ce n'est pas gratuit le fait que le ministre de la Défense ait annoncé que les djihadistes ont attaqué Kafolo avec la complicité et le soutien de l'opposition".

Poursuivant, il a ajouté : "Ils sont tellement prévisibles nos amis du Restaurant ! Toujours la même stratégie et les mêmes discours. Cette fois, c'est plutôt l'opposition dans sa grande majorité qui est citée. Et c'est une préparation des esprits à accuser Bédié afin de l'écarter de la compétition électorale."