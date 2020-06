Football, mercato: Victor Osimhen est à Naples pour signer son contrat

Récemment élu meilleur joueur de Ligue 1 française, Victor Osimhen va quitter Lilles. L’attaquant nigérian est ce mardi à Naples où il devrait s’engager

Naples va débourser plus de 45 milliards pour Victor Osimhen

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert de Victor Osimhen à Naples est en passe de se concrétiser. Selon RMC Sport, le buteur nigérian et ses agents sont ce mardi dans la ville italienne. Priorité de Naples pour ce mercato, Victor Osimhen doit visiter les installations du club puis, parapher un contrat longue durée. Le joueur des Super Eagles devrait signer un contrat de 5 ans avec l’équipe du président De Laurentis. De son côté, le LOSC devrait toucher le jackpot pour son joueur avec un transfert estimé à 70 millions d’euros soit, plus de 45 milliards de Francs CFA. Auteur de 13 buts cette saison, le natif de Lagos pourrait ne pas être le seul joueur de Lille à rejoindre Naples. Le défenseur central Gabriel est également annoncé chez l’actuel 6e de Serie A.

Un africain pour faciliter le transfert de Victor Osimhen

Naples pourrait débourser en tout 100 millions d’euros pour Victor Osimhen et Gabriel. Les Partenopei pourraient par ailleurs compter sur le transfert d’un autre joueur africain pour équilibrer leurs comptes. En effet, sur le départ, Kalidou Koulibaly, défenseur central sénégalais de 29 ans devrait rapporter 100 millions d’euros, soit plus de 65 milliards de Francs CFA à Naples. Annoncé dans le viseur de Liverpool et Manchester City notamment, le Lion de la Téranga pourrait attendre la fin de la Serie A pour annoncer son départ. Joueur à la valeur marchande la plus forte de l’effectif napolitain, Kalidou Koulibaly est également annoncé sur les tablettes de Manchester United et du Paris Saint-Germain. De son côté, Victor Osimhen espère franchir un palier en signant avec un club régulièrement qualifié pour la Ligue des Champions.