Élections à la FIF: Didier Drogba en grand danger

A deux mois de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba, candidat déclaré à ce scrutin, pourrait se retrouver en difficulté. L’ancien capitaine des Éléphants est toujours en quête d’un parrainage.

Les entraîneurs tournent le dos à Didier Drogba

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba vient de voir une autre porte se fermer pour lui. De fait, les entraîneurs et encadreurs sportifs ont décidé de parrainer le candidat Idriss Diallo. C’est à l’issue d’un vote ce mercredi que ces acteurs du football dont l’association fait partie des 5 groupements d’intérêts, se sont prononcés en faveur d’Idriss Diallo au détriment de Didier Drogba et Sory Diabaté. Idriss Diallo a obtenu 8 votes au cours de cette rencontre quand Sory Diabaté a reçu le soutien de 2 entraîneurs et Didier Drogba, 1 voix. Avec ce vote, 3 des 5 groupements d’intérêt dont le parrainage est nécessaire, se sont prononcés dans l’optique de cette élection très attendue.

Didier Drogba va tout miser sur l’AFI

C’est donc un ouf de soulagement pour le camp Idriss Diallo. Quant à Sory Diabaté, il a déjà enregistré les soutiens de l’association des anciens joueurs et de celle des arbitres. Didier Drogba pourrait donc tout miser sur l’association des footballeurs Ivoiriens (AFI). La structure dont l’ancien joueur de Chelsea est membre, est également un groupement d’intérêt. Vice-président de l’AFI, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection ivoirienne va devoir manœuvrer pour s’adjuger le précieux soutien de ses collègues.

Présidée par Cyrille Domoraud qui est proche du candidat Idriss Diallo, l’AFI devrait se prononcer les prochains jours. S’il échoue à convaincre l’association dont-il est lui-même membre, Didier pourrait, selon plusieurs informations, se retirer de la course à la succession de Sidy Diallo. La légende du football ivoirien est donc en grand danger.