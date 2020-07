Décès de Gon Coulibaly : l'APF se "tient aux côtés du peuple ivoirien"

Le mercredi 8 juillet 2020, une page noire s'est ouverte pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tiré sa révérence. Le chef du gouvernement ivoirien qui prenait part au Conseil des ministres a été foudroyé par un malaise. Malheureusement, ce fidèle compagnon d' Alassane Ouattara ne se relèvera pas. Depuis, les messages de soutien ne cessent d'être formulés en faveur d'Alassane Ouattara et du peuple ivoirien. L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) vient d'apporter son réconfort à la Côte d'Ivoire à travers un communiqué.

L'APF salue la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly

Dans un communiqué publié le vendredi 10 juillet 2020, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a exprimé son "immense tristesse" suite à la disparition soudaine d'Amadou Gon Coulibaly. "C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de mon frère et ami, Amadou Gon Coulibaly. J’adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille et à toute la Côte d’Ivoire qui perd l’un de ses dignes fils", a laissé entendre l'Ivoirien Amadou Soumahoro, le président de l'APF. Pour sa part, Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de la Francophonie, a affirmé qu' "en cette douloureuse circonstance, la communauté francophone se tient aux côtés du peuple ivoirien". Il a aussi ajouté que les pensées les plus émues de l'organisation "vont à l’endroit de la famille de M. Gon Coulibaly et du président SE M. Alassane Ouattara qui perd un de ses plus fidèles compagnons".

Amadou Gon Coulibaly est décédé le mercredi 8 juillet 2020, à peine une semaine après son retour de Paris. L'ex-Premier ministre avait été urgemment évacué en France le samedi 2 mai pour un "contrôle médical", selon les autorités ivoiriennes. Revenu du pays d'Emmanuel Macron deux plus tard, le "lion" avait assuré qu'il se portait bien. Victime d'un malaise en plein Conseil des ministres, Amadou Gon Coulibaly est décédé dans une polyclinique de la place. Il sera inhumé le vendredi 17 juillet 2020 à Korhogo.