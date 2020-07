Deuil: Ly Ramata rend un émouvant hommage à Amadou Gon

Bakayoko-Ly Ramata, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), par ailleurs membre du gouvernement, a rendu un hommage des plus mérité à feu Amadou Gon Coulibaly, l’ex-Premier ministre décédé subitement le mercredi 8 mars 2020 des suites d’un malaise cardiaque.

Amadou Gon Coulibaly: "Un immortel", selon la ministre Ly Ramata

Décédé mercredi à Abidjan des suites d’un malaise cardiaque, l’ex-Prémier ministre restera à jamais gravé dans la mémoire de chaque ivoirien.

C’est ce que semble indiquer Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, dans le troisième gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Dans un hommage qu’elle rend à celui qui a été son patron au sein du gouvernement durant un peu plus de 3 ans, elle indique qu'Amadou Gon a été un modèle, un exemple de loyauté et d’abnégation dont devraient s’inspirer les nouvelles générations.

« Amadou Gon Coulibaly, c’est une école! Une école de la droiture, de la rigueur, de la persévérance, de l’humilité et de l'abnégation au travail. Amadou Gon Coulibaly, c’est un modèle pour les générations actuelles et futures », a-t-elle indiqué.

Ly Ramata se réjouit néanmoins de l’œuvre bâtie par l’ex-Premier ministre aux côtés du chef de l’Etat Alassane Ouattara, pour le rayonnement et le développement de la Côte d’Ivoire, et appelle l’ensemble des Ivoiriens, y compris le chef de l’Etat Alassane Ouattara et son épouse, la famille biologique et politique du défunt, à sécher leurs larmes car «Amadou Gon est un immortel ».

Ci-dessous l’intégralité de l’hommage de Ly Ramata à Amadou Gon

Hommage au Premier Ministre Amadou GON COULIBALY

Notre Grand Chef, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY s’en est allé,

Notre mentor s’en est allé,

Le fils du Grand Chef, le Président Alassane Ouattara s’en est allé,

L’arrière-petit-fils de Peleforo GON s’en est allé.

Grande est notre tristesse,

Immense est notre douleur;

Hommage à l’Homme:

- pour sa vivacité d’esprit, son admirable facilité de synthèse des dossiers au

Conseil des Ministres,

- pour sa rigueur au travail et sa parfaite maîtrise des dossiers de l’État,

- pour sa disponibilité, sa grande capacité d’écoute,

- pour sa fidélité, sa loyauté, sa sincérité et son indéfectible attachement au

Président Alassane OUATTARA et à sa politique de développement.

Oui, Honneur au leader charismatique pour ses grandes qualités intellectuelles, managériales et humaines.

Amadou GON COULIBALY, c’est une école! Une école de la droiture, de la rigueur, de la persévérance, de l’humilité et de l'abnégation au travail.

Amadou GON COULIBALY, c’est un modèle pour les générations actuelles et

futures.

Ces valeurs qu’il a incarnées ont motivé son choix par les instances de notre grand parti, le RHDP, pour pérenniser l'œuvre gigantesque de développement réalisée dans la paix et la stabilité par le Président Alassane OUATTARA.

Je voudrais dire à son père, le Président de la République et à Maman Dominique OUATTARA, à maman GON COULIBALY, à Assétou GON COULIBALY, mon adorable et très chère jeune sœur, à ses frères et sœurs, à

toute la grande famille, GON COULIBALY, à tous les Ivoiriens et amis de la

Côte d’Ivoire, de sécher leurs larmes, car Amadou GON COULIBALY est devenu un immortel :

- à travers les grands travaux qu’il a conduits sous la gouvernance du Président

Alassane OUATTARA (Ponts, routes, universités, écoles, hôpitaux, centres de santé, barrages hydroélectriques, électrification, etc.)

- dans le cœur des femmes et des enfants de Côte d’Ivoire pour toutes ses

actions en faveur de leur protection et de leur épanouissement.

Les familles démunies qu’il a soulagées et qui ont retrouvé leur dignité, ne l’oublieront jamais.

Héros de la République, mort à la tâche, les armes à la main, Amadou Gon COULIBALY, cher Patron, allez en paix car vous avez donné le meilleur de vous-même à notre chère Patrie, la Côte d’Ivoire.

Assurément, tous ces actes témoigneront pour vous. Que le Tout-Puissant se

souvienne de vos œuvres et vous accueille dans la félicité éternelle!