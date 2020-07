Après Ahoussou, François Amichia également testé positif à la Covid-19

La maladie à coronavirus connait une véritable percée dans le milieu des officiels Ivoiriens. À la suite d'autres ministres, François Amichia a également été contrôlé positif à cette pneumonie virale, vendredi dernier.

Infecté de la Covid-19, François Amichia en repos maladie

Depuis l'apparition du patient zéro, le 11 mars dernier, le nombre de personnes infectées au coronavirus ne cesse d'augmenter à un rythme très inquiétant. Et ce, en dépit de la riposte des autorités ivoiriennes à travers les mesures édictées par le Conseil national de sécurité (CNS) afin de casser la chaîne de transmission de la maladie. Le plus inquiétant, c'est que ce ne sont pas que les citoyens lambda et autres anonymes qui sont concernés, mais le virus va jusqu'à frapper au sommet de l'État.

En effet, les ministres Hamed Bakayoko, Pascal Kouakou Abinan et le Secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi ont tous été contaminés de la Covid-19. Mais fort heureusement, après des soins intensifs, ces hautes personnalités ivoiriennes ont recouvré la santé. Cheick Aima Boikary Fofana, président du Cosim, et William Attéby, ancien Député de Yopougon, pour ne citer que ceux-là, ont eu moins de chance, car ils ont succombé aux difficultés respiratoires et autres affres de cette pandémie.

C'est dans cette foulée que l'on apprend que Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat ivoirien, a été diagnostiqué positif à la Covid-19 à la suite d'un bilan de santé auquel il a été soumis en Allemagne. Les Ivoiriens n'ont pas fini de digérer cette autre mauvaise nouvelle que l'infection du ministre François Amichia au coronavirus tombe comme une massue sur leur tête. Le ministre de la Ville, par ailleurs Maire de la Commune de Treichville, en repos maladie depuis le jeudi 09 Juillet, a en effet été testé positif, ce Vendredi 10 Juillet. Il s'est par conséquent mis en quarantaine à son domicile et appelle ses concitoyens à respecter les mesures barrières.

Notons qu'à la date du dimanche 12 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte 12 766 cas confirmés, dont 6 654 personnes guéries, 84 décès et 6 028 cas actifs.