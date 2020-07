Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président du Sénat, atteint du Coronavirus

Jeannot Ahoussou-Kouadio a été diagnostiqué positif au coronavirus lors d'un bilan de santé effectué en Allemagne, apprend-on de Frat Mat info. Le Président du Sénat ivoirien rassure toutefois ses compatriotes que son état de santé n'est pas alarmant.

Atteint du Covid-19, Jeannot Ahoussou-Kouadio rassure les Ivoiriens

Alors que les Ivoiriens sont encore sous le choc de la brusque disparition, le 8 juillet dernier, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décès survenu à la suite d'un malaise cardiaque en plein Conseil des ministres, qu'une autre nouvelle vient s'abattre sur eux comme une massue. Un autre président d'Institution vient d'être contrôlé positif au coronavirus.

Jeannot Ahoussou-Kouadio, car c'est de lui qu'il s'agit, s'était en effet envolé pour l'Allemagne, le 2 juillet dernier, afin de se soumettre à un bilan de santé. Les résultats des différents tests médicaux attestent que le Président du Sénat ivoirien est porteur du Covid-19.

L'ancien Premier ministre rassure cependant ses compatriotes qu’il se porte bien et que son état général de santé est satisfaisant. L'ex-avocat d'Henri Konan Bédié reste tout de même dans le pays de la Chancelière Angela Merkel pour y subir les soins appropriés afin de se remettre de cette maladie, qui a fait de nombreuses victimes à travers le monde.

La Côte d'Ivoire, faut-il le noter, compte à ce jour 12 443 personnes infectées, dont 6.357 guéries et 82 décès. De hautes personnalités de la République, notamment le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Abinan Kouakou Pascal, et le Secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi, ont toutes été infectées du Covid-19, mais sont totalement guéries.