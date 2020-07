Cyrille Domoraud casse les papos sur Drogba: "Didier a dit non à la FIF"

L’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) continue de susciter des réactions. Sur le plateau de Life Tv, Cyrille Domoraud s’est exprimé sur le cas Didier Drogba. Le président de l’AFI est revenu sur la question du parrainage non accordé par la structure à l’ancien attaquant des Éléphants.

Élection à la FIF: Cyrille Domoraud s'explique sur le cas Didier Drogba

Président de l’association des footballeurs Ivoiriens (AFI), Cyrille Domoraud était mardi sur le plateau de Life Tv. L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire est revenu sur le choix opéré par l’AFI en faveur du candidat Idriss Diallo au détriment de Didier Drogba dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. A en croire le président de l’AFI, la star du football ivoirien ne s'est pas montré intéressé par la présidence de la FIF il y a quelques années.

« Il y a trois ans, je suis allé voir Didier Drogba avant le combat du Gx. Je lui ai dit que nous footballeurs et certains clubs souhaitions qu'il soit notre candidat à l'élection de la présidence de la FIF. Didier m'a dit non. Alors, nous avons continué notre démarche. Et à quelques semaines de l'annonce de Sidi Diallo de se retirer de la course, j'ai à nouveau rencontré Drogba. Il me dit qu'il est candidat. C'était trop tard », a expliqué l’ancien défenseur central.

Didier Drogba en retard ?

Conspué sur les réseaux sociaux par les partisans de Didier Drogba, Cyrille Domoraud assure que le soutien de l’AFI à Idriss Diallo est l’expression de la constance de l’Organisation. « On était déjà avancé. Dans la vie, il faut avoir des convictions. Ce que nous avons fait, c'est la constance », a affirmé Cyrille Domoraud.

Cette sortie intervient au moment où des voix s’élèvent contre l’AFI accusée de manquer de solidarité envers l’un de ses membres. Didier Drogba, faut-il le rappeler, est vice président de cette structure en charge de la défense des intérêts des footballeurs en activité.