Football: Le COVID-19 fait "annuler" le Ballon d' Or 2020

Récompense individuelle la plus prisée dans le monde du football, le Ballon d’ Or ne sera pas attribué cette année 2020. La pandémie du Covid-19 a également eu raison de la compétition.

Pas de Ballon d’ Or 2020

Lionel Messi peut dormir tranquille. Il va encore conserver pendant quelques mois le Ballon d’Or, titre décerné par France football au meilleur footballeur du monde. En effet, le célèbre magazine français a annoncé que le trophée ne sera pas décerné cette année. En cause, la pandémie du covid-19 qui a fait s’arrêter le football pendant de longs mois en Europe et définitivement cette année dans plusieurs autres pays du monde.

« Nous pensons qu'une année aussi singulière ne peut - ni ne doit - être traitée comme une année ordinaire. Sur le plan sportif, seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleurs, c'est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matchs se sont déroulés - ou se dérouleront - ensuite dans d'autres conditions qui sont trop éloignées du panorama habituel », a expliqué Pascal Férré, rédacteur en chef de France Football.

France Football évite un Ballon d’Or au rabais

Cette décision est somme toute compréhensible. En effet, attribuer un Ballon d’Or dans les conditions actuelles, pourrait paraitre injuste. Ce, d’autant plus qu’un championnat majeur comme celui de la France où des joueurs potentiellement vainqueurs tels que Neymar où Kylian Mbappé évoluent, a été arrêté. En outre, nul doute que des compétitions tels que l’Euro 2020, la Copa America et même les JO auraient été déterminantes dans le choix du successeur de Léo Messi. Détenteur du trophée, l’attaquant argentin en est le recordman. Lui qui possède à ce jour, 6 Ballons d’Or. Il est suivi par son éternel rival, Cristiano Ronaldo qui en détient 5. Proches de la retraite, Cristiano Ronaldo et Messi ne devraient plus être en compétition pou ce trophée à moins que...