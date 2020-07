FIF: Serey Dié dévoile le vrai visage de Cyrille Domoraud et l'AFI

Le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire à la Can 2019, Serey Dié, s'est prononcé sur le choix de l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) de ne pas parrainer Didier Drogba dans le cadre de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Serey Dié très en colère contre Cyrille Domoraud: "Idriss Diallo n'a pas plus de mérite que Drogba"

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié, était monté au créneau en mai dernier pour dénoncer les injures que profèrent des internautes contre des candidats à l’élection du président de la FIF ou contre d'autres personnalités du football dont les avis sont différents des leurs.

«Depuis quand on vous a dit que, quand il y a élection, ton ami ou bien ton frère doit être forcément de ton côté ? Ce que vous faites, c’est de la sorcellerie. Aujourd’hui parce que d’autres ne sont pas avec le grand frère Didier Drogba, ils se lèvent et l’insultent. D’autres ne sont pas avec le grand frère Maestro, ils se lèvent et l’insultent. D’autres ne sont pas avec le grand frère Kalou Bonaventure, ils se lèvent et l’insultent. Si ce n'est pas sur Facebook là, est-ce que vous pouvez vous arrêter devant eux pour parler », avait soutenu Serey Dié, pris à partie par des internautes qui ont dénoncé son jeu trouble.

Quelques mois après, le redoutable milieu de terrain ivoirien s’est de nouveau invité dans le débat relatif à cette élection à la FIF. Il s'est apesanté plus particulièrement sur le choix de l’AFI qui a décidé de parrainer le candidat Idriss Diallo, tournant ainsi le dos à son premier vice-président, Didier Drogba.

‘’Je pense que l'AFI travaille pour les joueurs. Quand nous étions en regroupement en sélection, vous veniez nous voir à l'hôtel pour nous parler de l'AFI, en nous disant de payer les cotisations parce que vous devriez vous occuper des jeunes joueurs qui jouent au pays. Et on a tous adhéré. Si je comprends bien, l’AFI appartient aux joueurs et elle doit défendre la cause des joueurs‘’, a soutenu Serey Dié.

Avant d’ajouter: ''Je ne comprends pas une chose. Pourquoi, vous n’avez pas donné le parrainage à Didier Drogba qui est un ancien joueur comme vous? Je ne dis pas pourquoi vous ne le soutenez pas? J’ai vu des vidéos de mes frères footballeurs qui jouent en Côte d’Ivoire, venir dire qu’ils ne sont pas d’accord et jusqu’à présent, je n'ai pas vu d’autres footballeurs qui ont approuvé votre décision… Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas d’accord avec le projet de Didier, que tous les joueurs que vous êtes censés défendre, ne sont pas aussi d’accord. Ce ne sont pas vos idées que tout le monde doit suivre… Laisser Didier Drogba et donner le parrainage à une personne qui ne fait pas partie de l’association… c’est choquant… Grand-frère Cyrille Domoraud, je ne suis pas d’accord avec toi... Dites nous que l'AFI est votre business. Didier a trop fait pour le football ivoirien. Le monsieur à qui vous avez donné le parrainage, moi, je ne le connais pas. Je le respecte mais je ne pense pas qu'il a plus de mérite que Drogba ... Vous vous êtes basés sur quoi exactement? Franchement, c'est choquant'', a dénoncé Serey Dié.