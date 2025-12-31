CAN 2025 : La Côte d’Ivoire renverse le Gabon

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse le Gabon
© CAN 2025 : La Côte d'Ivoire renverse le Gabon

La Côte d’Ivoire a fait fort ce mercredi soir pour son dernier match en phase de Poules de la CAN 2025 face au Gabon. Menés 2-0, les Ivoiriens sont parvenus à renverser leur adversaire (2-4).

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire première de la Poule F

C’est donc la fin des phases de poules de cette CAN 2025 avec les deux dernières affiches. Ce soir, il y avait de l’enjeu puisque trois équipes se battaient pour avoir la première place. Cela devait se jouer entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Sur le papier, les Éléphants de Côte d’Ivoire devaient dérouler face au Gabon déjà éliminé et sans Aubameyang. Mais dans ce match, le Gabon faisait mal à la Côte d’Ivoire et plantait deux buts très rapidement. Guelor Kanga et Denis Bouanga donnaient l’avantage aux Panthères.

Menée au score, laCôte d’Ivoire regardait forcément du côté du Cameroun et de son affiche face au Mozambique. Autre coup du sort, après 23 minutes de jeu, le Mozambique menait au score grâce à un but de Geny Catamo. Le Mozambique prenait alors la tête du groupe, envoyant le Cameroun et la Côte d’Ivoire dans l’autre partie de tableau. Heureusement, cela n’a pas duré puisque le Cameroun a inscrit deux buts pour repasser devant et assurer la première place.

Nene marquait contre son camp avant que Kofane ne donne l’avantage à son équipe au retour des vestiaires. Avec ce succès, les Lions Indomptables prenaient la première place du groupe, mais il fallait faire attention à la Côte d’Ivoire qui revenait dans la partie en fin de rencontre grâce à des buts de Krasso et Guessand. Dans un scénario incroyable, Bazoumana Toure donnait la victoire à son équipe dans les dernières secondes. La Côte d’Ivoire reprend la première place in extremis et affrontera le Burkina Faso alors que le Cameroun jouera donc l’Afrique du Sud.

