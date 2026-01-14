© CAN 2025 : Sadio Mané envoie le Sénégal en finale

La première demi-finale de la CAN 2025 vient de livrer son verdict. Face à l’Égypte, le Sénégal a su trouver la faille et se qualifier pour la finale de la compétition.

CAN 2025 : Le Sénégal s’offre le duel face à l’Égypte

Très rapidement privé de son capitaine Kalidou Koulibaly, sorti sur blessure, dans cette demi-finale face à l’Égypte, le Sénégal a gardé la mainmise sur le jeu. Gueye, Diatta et Camara ont multiplié les tentatives tandis que Jackson pesait constamment sur la défense égyptienne. Les corners mal tirés, les frappes contrées et l’organisation défensive des Pharaons retardaient l’échéance. Mohamed Salah, très discret, ne parvenait pas à se montrer dangereux puisque constamment isolé et contenu par Niakhaté.

En seconde période, le tournant est survenu à la 78e minute. Sur une frappe de Lamine Camara contrée, le ballon revient dans les pieds de Sadio Mané, parfaitement placé. L’attaquant d’Al Nassr déclenche alors une reprise puissante, à ras du poteau, laissant El Shenawy sans réaction. L’Égypte proteste pour une éventuelle main ou une gêne de l’arbitre, mais la VAR confirme le but : Mané vient de libérer le Sénégal.

La fin de match a vu les Pharaons se découvrir pour tenter d’égaliser, mais Edouard Mendy et sa défense tiennent bon. Même les dernières tentatives sur corner ne trouvent pas le cadre. Après un match d’intensité, de maîtrise et de patience, les Lions de la Teranga s’imposent logiquement 1-0 et décrochent leur billet pour la finale. Dans ce duel annoncé entre Mané et Salah, le Sénégalais a encore pris l’ascendant au meilleur moment. Reste à savoir qui le Sénégal va affronter dimanche en finale de cette CAN 2025. Ce sera soit le Maroc ou le Nigéria.