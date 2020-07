"Parrainage citoyen": La candidate Marie Carine Bladi tacle le régime

Marie Carine Bladi, présidente du parti politique « Nouvel ivoirien, nouvelle Côte d’Ivoire » (NICIN), a, critiqué le « parrainage citoyen » instauré comme critère d’éligibilité pour faire acte de candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Présidentielle 2020: La candidate Marie Carine Bladi s'insurge contre le "Parrainage citoyen"

Candidate déclarée au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, l’opposante Marie Carine Bladi n’y est pas allée de main morte pour fustiger le système de parrainage citoyen, instauré comme critère d’éligibilité pour faire acte de candidature. Dans une déclaration, la candidate dénonce la volonté manifeste du pouvoir d’écarter certains candidats à travers cette décision « illégale » et « inappropriée ».

«Il s’agit ni plus ni moins que d’une volonté d’écarter des candidats à cette élection », dit-elle. « Cette nouvelle disposition du code électoral introduite par le pouvoir RHDP est totalement illégitime, inappropriée et sa mise en œuvre reste floue », a-t-elle critiqué, avant de poursuivre : « Il ne revient en aucun cas au pouvoir RHDP de sélectionner les candidats qui devront concourir à la magistrature suprême », a martelé la 1ère dauphine de Miss Côte d'Ivoire édition 2002.

Selon le président de la CEI, Coulibaly Kuibiert, le parrainage électoral vise à s'assurer, au plan national, de l'assise du candidat à la candidature à l'élection du président de la République. Il revient donc au soupirant au fauteuil présidentiel de recueillir les signatures d’ 1 % des électeurs dans au moins 17 régions ou districts électoraux, soit 60 000 signatures.

«Ce système ne constitue en rien une avancée démocratique. Le RHDP utilise ces subterfuges pour non seulement éliminer des candidats, mais aussi et surtout pour éloigner les Ivoiriens du vrai débat qui est celui de la reforme de la CEI », a réagi la présidente du NICIN. Marie Carine Bladi a donc appelé à une mobilisation générale pour faire barrage à cette ''forfaiture''.

« Le NICIN s’oppose fermement au système de parrainage citoyen et appelle l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile à se mobiliser pour faire barrage à cette forfaiture », a-t-elle lancé. « Seules les urnes doivent départager les candidats », a-t-elle laissé entendre. Outre la question du parrainage citoyen, le NICIN a aussi appelé le pouvoir RHDP à ramener le cautionnement qui est récemment passé de 20 à 50 millions de FCFA, à un montant plus raisonnable.