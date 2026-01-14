Les passeports africains les plus puissants en 2026

Les passeports africains les plus puissants en 2026
Passeport Index a dévoilé la liste des passeports africains les plus puissants en 2026. Quelle est la position de votre passeport ? Dans combien de pays vous permet-il d’accéder ? Découvrez dans cet article le top 10 des passeports africains les plus puissants en 2026 et le nombre de pays auxquels ils donnent accès sans visa.

Quels sont les passeports africains les plus puissants en 2026 ?

Selon les données de Passeport Index 2026, les Seychelles se positionnent en tête des pays dont les passeports sont les plus puissants. Le passeport seychellois permet à son détenteur de se rendre à 104 destinations sans visa. Ce document de voyage permet également d’accéder à 45 destinations avec visa remis à l’arrivée et à 49 destinations avec visa requis avant le départ.

Avec 101 destinations sans visa, l’île Maurice détient le deuxième passeport africain le plus puissant en 2026. Avec le passeport mauricien, vous avez également accès à 41 destinations avec visa remis à l’arrivée et à 56 destinations avec visa requis avant le départ. Le passeport sud-africain vient après celui mauricien avec 64 destinations sans visa, 46 destinations avec visa remis à l’arrivée et 88 destinations avec visa requis avant le départ.

En quatrième position, le Maroc s’illustre avec 44 destinations sans visa, 40 destinations avec visa remis à l’arrivée et 114 destinations avec visa requis avant le départ. Il est suivi du Botswana, dont le passeport offre 51 destinations sans visa, 32 destinations avec visa remis à l’arrivée et 115 destinations avec visa requis avant le départ.

Le Lesotho, l’Eswatini, la Namibie, le Malawi, le Kenya et le Ghana complètent le top 10. Il faut signaler que la Namibie et le Malawi occupent le même rang (8e). Ces deux pays présentent le nombre de destinations sans visa (45), avec visa remis à l’arrivée (34) et avec visa requis avant le départ (119).

Tableau récapitulatif des 10 premiers passeports africains les plus puissants en 2026

Classement Afrique 2026PaysNombre de destinations sans visaClassement mondial 2026
1erSeychelles10421e
2eL’île Maurice10126e
3eSud Afrique6447e
4eMaroc4463e
5eBotswana5164e
6eLesotho4765e
7eEswatini4666e
8eNamibie4567e
8eMalawi4567e
9eKenya4068e
10eGhana4570e
Tableau : AFRIQUE SUR 7. Source : Passeport Index 2026

Comment le Bénin et la Côte d’Ivoire se positionnent dans le classement ?

Comme l’indiquent les données du tableau, la Côte d’Ivoire et le Bénin sont absents du top 10. Mais ils n’ont pas pour autant démérité. Avec sa politique de suppression de visa pour tous les ressortissants africains, le passeport béninois est monté en puissance ces dernières années. En 2026, il donne accès à 35 destinations sans visa, 35 destinations avec visa remis à l’arrivée et 138 destinations avec visa requis avant le départ. Avec ces scores, le pays se classe 15e dans le classement Afrique 2026 des passeports les plus puissants.

Avec 30 destinations sans visa, 35 destinations avec visa remis à l’arrivée et 135 destinations avec visa requis avant le départ, la Côte d’Ivoire occupe la 20e place dans le classement des passeports africains les plus puissants en 2026.

