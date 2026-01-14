Passeport Index a dévoilé la liste des passeports africains les plus puissants en 2026. Quelle est la position de votre passeport ? Dans combien de pays vous permet-il d’accéder ? Découvrez dans cet article le top 10 des passeports africains les plus puissants en 2026 et le nombre de pays auxquels ils donnent accès sans visa.

Quels sont les passeports africains les plus puissants en 2026 ?

Selon les données de Passeport Index 2026, les Seychelles se positionnent en tête des pays dont les passeports sont les plus puissants. Le passeport seychellois permet à son détenteur de se rendre à 104 destinations sans visa. Ce document de voyage permet également d’accéder à 45 destinations avec visa remis à l’arrivée et à 49 destinations avec visa requis avant le départ.

Avec 101 destinations sans visa, l’île Maurice détient le deuxième passeport africain le plus puissant en 2026. Avec le passeport mauricien, vous avez également accès à 41 destinations avec visa remis à l’arrivée et à 56 destinations avec visa requis avant le départ. Le passeport sud-africain vient après celui mauricien avec 64 destinations sans visa, 46 destinations avec visa remis à l’arrivée et 88 destinations avec visa requis avant le départ.

En quatrième position, le Maroc s’illustre avec 44 destinations sans visa, 40 destinations avec visa remis à l’arrivée et 114 destinations avec visa requis avant le départ. Il est suivi du Botswana, dont le passeport offre 51 destinations sans visa, 32 destinations avec visa remis à l’arrivée et 115 destinations avec visa requis avant le départ.

Le Lesotho, l’Eswatini, la Namibie, le Malawi, le Kenya et le Ghana complètent le top 10. Il faut signaler que la Namibie et le Malawi occupent le même rang (8e). Ces deux pays présentent le nombre de destinations sans visa (45), avec visa remis à l’arrivée (34) et avec visa requis avant le départ (119).

Tableau récapitulatif des 10 premiers passeports africains les plus puissants en 2026

Classement Afrique 2026 Pays Nombre de destinations sans visa Classement mondial 2026 1er Seychelles 104 21e 2e L’île Maurice 101 26e 3e Sud Afrique 64 47e 4e Maroc 44 63e 5e Botswana 51 64e 6e Lesotho 47 65e 7e Eswatini 46 66e 8e Namibie 45 67e 8e Malawi 45 67e 9e Kenya 40 68e 10e Ghana 45 70e Tableau : AFRIQUE SUR 7. Source : Passeport Index 2026

Comme l’indiquent les données du tableau, la Côte d’Ivoire et le Bénin sont absents du top 10. Mais ils n’ont pas pour autant démérité. Avec sa politique de suppression de visa pour tous les ressortissants africains, le passeport béninois est monté en puissance ces dernières années. En 2026, il donne accès à 35 destinations sans visa, 35 destinations avec visa remis à l’arrivée et 138 destinations avec visa requis avant le départ. Avec ces scores, le pays se classe 15e dans le classement Afrique 2026 des passeports les plus puissants.

Avec 30 destinations sans visa, 35 destinations avec visa remis à l’arrivée et 135 destinations avec visa requis avant le départ, la Côte d’Ivoire occupe la 20e place dans le classement des passeports africains les plus puissants en 2026.