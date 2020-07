Hamed Bakayoko réaffirme son engagement auprès de Ouattara

Hamed Bakayoko fait partie du cercle d'Alassane Ouattara depuis bien longtemps. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a réussi à gagner la confiance du président ivoirien. Le maire de la commune d'Abobo, également ancien journaliste, a récemment affiché sa ferme volonté de continuer à oeuvrer auprès du chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et paix (RHDP), au moment où le débat pour un 3e mandat de ce dernier fait rage.

Hamed Bakayoko, un sofa d'Alassane Ouattara

Alassane Ouattara sera-t-il candidat à la présidentielle d'octobre 2020 ? Il y a quelques mois, la question ne se posait pas, car le chef de l'État ivoirien avait officiellement annoncé son retrait politique à la fin de son second mandat en octobre 2020. C'était à Yamoussoukro lors d'un congrès réunissant les députés et les sénateurs. "Tout au long de ma carrière, j’ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j’ai décidé de ne pas être candidat en 2020 (…) Je voudrais annoncer solennellement que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération", a lancé Alassane Ouattara.

Mais avec la disparition brutale d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le mercredi 8 juillet 2020, la situation a changé. Le parti au pouvoir est confronté à un véritable dilemme par rapport à son candidat à la présidentielle. Alassane Ouattara devrait-il revenir sur sa décision ou alors choisir un autre cadre pour représenter le parti ?

Sans attendre, Hamed Bakayoko n'a pas mis de temps pour apporter son soutien au chef de file des houphouëtistes. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le ministre d'État, ministre de la Défense a écrit : " Plus que jamais, nous demeurons les sofas soudés derrière le président." Le message est clair. Le député de Séguéla se dit prêt à soutenir une candidature d'Alassane Ouattara.