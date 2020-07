Sadia Roland, gardien international ivoirien, meurt aux Philippines

Nouveau deuil dans le monde du football ivoirien. Sadia Roland Déli, ancien gardien de buts de l’Africa et international ivoirien, est décédé mardi nuit aux Philippines.

Décès à 35 ans de Sadia Roland Déli

C’est une mauvaise nouvelle pour le football ivoirien. Focalisé sur les élections à la Fédération, le monde du ballon rond est de nouveau en deuil en Côte d’Ivoire. Le gardien de buts international Sadia Roland Déli est décédé dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet 2020. Joueur âgé de 35 ans, il s’est éteint aux Philippines où il évoluait depuis quelques temps avec le club de Global FC.

Pour l’heure, les causes du dècès de Sadia Roland ne sont pas encore connues. Le défunt footballeur avait porté les couleurs nationales chez les Juniors et les Eléphants locaux. Formé à l’Africa Sports d’Abidjan, il était surnommé « Petit Tizié » en référence à Jean-Jacques Tizié, ancien gardien de buts de l’Africa et de la sélection nationale ivoirienne.

Avec Sadia Roland, le foot ivoirien enregistre un troisième décès

Egalement passé par la Jeunesse Club d’Abidjan Treichville (JCAT), Sadia Roland a débarqué aux Philippines en 2012. Durant sa carrière, il a également effectué une pige en Afrique du sud au sein du club de Uthongati. Le décès du joueur de 35 ans est le troisième en l’espace de quelques semaines dans le rang des footballeurs ivoiriens.

Avant Sadia Roland, Yra Issiaka, milieu de terrain du Club Omnisports de Korhogo, s’est éteint en mai dernier des suites d’un malaise. Puis, ce fut le tour de Kamagaté Yao, joueur de l’Entente sportive d’Agboville, de perdre la vie des suites d’un arrêt cardiaque lors d’un match à Loviguié. Ces décès avaient suscité de vives réactions sur la toile. Le manque de suivi médical pour les joueurs avait notamment été pointé du doigt.