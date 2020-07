IFEF: Les examens de fin d'année lancés par la ministre Bakayoko-Ly

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Ramata Ly-Bakayoko, a procédé au lancement des compositions des Instituts de Formation et d' Éducation Féminine (IFEF) au centre de Yopougon où 36 candidates reparties dans trois salles de classe ont composé en pâtisserie.

Institut de Formation et d’Education Féminine (IFEF): Bakayoko-Ly donne le top départ de l’examen de fin de formation

« Nous sommes venus lancer les examens de fin de formation des auditrices et auditeurs des institutions de formation et d’éducation féminine », a déclaré la ministre Bakayoko-Ly qui a profité pour saluer et encourager les candidates.

La Ministre a ensuite enjoint les candidates à donner le meilleur d’elles-mêmes. « Soyez concentrées sur votre sujet pour donner le meilleur de vous-mêmes pour que nous puissions aller au-delà du taux d’admission qui est de 80% dans nos IFEF », a-t-elle conseillé.

Pour ces examens de fin d'année, ce sont au total 625 auditrices et auditeurs qui prennent part à cet examen sur toute l’étendue du territoire national, dont 157 en couture enfant, 162 en couture adulte et 306 en pâtisserie.

La deuxième épreuve à laquelle les candidats seront soumis, concerne les modules d’éducation à la vie familiale. Il s’agit de l’hygiène générale, l’hygiène alimentaire, la puériculture, l’économie domestique et l’éducation civique et morale. 15 centres sont retenus à cet effet dont sept (7) à Abidjan.

Pour l’occasion, la ministre a rendu hommage au personnel formateur et administratif qui, malgré le contexte du Covid-19, a résisté pour achever les programmes et permettre la tenue des examens. Par ailleurs, elle a exprimé sa satisfaction pour l’observance des mesures barrières dans le centre de composition.

L’examen qui a débuté ce mercredi sur l’étendue du territoire se tiendra en une seule journée au lieu de cinq jours comme les années précédentes à cause de la crise sanitaire mondiale.

Instauré en 1994, l’examen de fin de formation des auditrices des IFEF est sanctionné par une attestation qui permet d’apprécier leur niveau d’apprentissage après trois années de formation pour une meilleure insertion socio-professionnelle.