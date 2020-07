Programme Genre CEDEAO: Bakayoko-Ly réaffirme l’engagement de la Côte d'Ivoire

Plus de 48 millions FCFA ont été remis jeudi 23 juillet 2020 par la ministre Bakayoko-Ly Ramata aux cinq associations et structures bénéficiaires des programmes genre dénommés «Appui à la transformation des produits agricoles, artisanaux et halieutiques » et « Appui à la lutte contre la fistule obstétricale » de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

« La promotion de l’égalité de genres et l’autonomisation des femmes doivent être au cœur du développement de chaque pays membre de la CEDEAO; tel que recommandé par les Objectifs de développement durable et l’Acte additionnel sur l’égalité de droits entre les femmes et les hommes pour un développement durable dans l’espace CEDEAO », a indiqué la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Saluant le dévouement de la CEDEAO à la cause de la femme à cette cérémonie de remise de chèques à l'hôtel du District d'Abidajan dans la commune du Plateau, le Prof. Bakayoko-Ly a relevé que l’espace communautaire est devenue une zone de manifestation de l’intégration qui permet aux États membres de mettre en œuvre des politiques publiques centrées sur les droits sociaux, économiques et politiques des citoyens, notamment des femmes et des filles.

Elle a félicité les récipiendaires et a souhaité que ces prix leur permettent de réaliser leurs projets avec succès pour l’épanouissement et le bien-être des femmes et des familles.

« Des missions régulières de suivi seront menées en vue d’une meilleure réussite de ces Programmes qui contribuent à l’amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans l’espace CEDEAO », a-t-elle signalé.

Selon le représentant résident de la CEDEAO, Babacar Mbaye, le montant viré dans le compte du bureau national CEDEAO de la Côte d’Ivoire pour ces deux programmes, s'élève à plus de 42 millions FCFA.

Les cinq bénéficiaires de ces programmes sont l’Association des potières Mangoro de Katiola (APOMAK), la filière karité de Côte d’Ivoire (FIKACI), l’Association des femmes battantes de N’Guieme (dans la région du Sud Comé), le Centre communautaire d’accueil et de réhabilitation des femmes de Logoualé et le Pavillon « Fistule Obstétricale » du CHR Man.

Depuis 2010 que la CEDEAO a initié, par le biais du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), trois programmes spécifiques dans les Etats Membres à savoir les « Bourses d’excellence », « la Lutte contre la fistule obstétricale » et « l’Appui à la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux ».