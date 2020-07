HLG, leader mondial de l'immigration d'affaire, se signale à Abidjan

Le cabinet d’avocats multinational Harvey Law Group (HLG), créé en 1992 au Québec, présent en Amérique, Europe, Asie et dans les Caraïbes, est depuis septembre 2019 à Abidjan.

Immigration d'affaires: Le cabinet HLG se signale à Abidjan, ce qu'il propose aux ivoiriens

En marge de la célébration de ses 28 ans d’activité, le groupe fondé par l’avocat Jean François Harvey, l’un des leaders mondiaux de qualité juridique et d’investissements en conseil d’immigration, a présenté ses offres aux potentiels investisseurs ivoiriens, candidats à une immigration régulière. La filiale abidjanaise de l’entreprise offre plus de 25 programmes d’immigration parmi lesquelles la France, le Canada, le Royaume-Uni, le Portugal, l’Espagne et les États-Unis. Et les dossiers pour faire acte de candidature prennent entre 6 et 18 mois. « HLG est capable d’offrir à ses clients qui souhaitent franchir le pas rapidement, des solutions très rapides et clés en main », a déclaré M. Jean-François Harvey.

Pour le directeur mondial associé du groupe québécois, en cette période d’incertitude, notamment la crise du Covid-19, il était impérieux pour le cabinet de fournir à ses clients, les meilleures options disponibles en ce moment et notamment celles dont les délais de traitement sont les plus rapides. Par exemple des destinations d’aller nettement plus vite si le besoin du client est immédiat, sont également disponibles avec des avantages divers, notamment pour les destinations dont la France, la Turquie, Chypre et Vanuatu.

Pour la France à titre d' exemple, l’obtention de la carte de résident en France, avec un investissement de 300 000 Euros dans une entreprise, le client a droit à un VISA de résident, renouvelable dans un délai de deux à trois mois. Il a également droit de voyager en France pendant 4 ans, à la libre circulation dans l’espace Schengen (26 pays) pour une période de 6 mois / an et les territoires français d’Outre-mer et aussi le droit de demander la résidence permanente et / ou la citoyenneté après 5 ans. Des offres similaires sont également disponibles pour la Turquie, et Vanuatu où l’obtention de la citoyenneté est facilitée pour un investissement de 250 000 dollars.

« HLG connaît une forte augmentation des demandes de programmes de mobilité et d'immigration par l'investissement, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous nos bureaux à travers le monde, au cours du premier semestre 2020 », se réjouit Bastien Trelcat, associé directeur de l’Entreprise. Harvey Law Group (HLG) informe avoir a aidé plus de 4 000 familles dans le monde à réussir leurs demandes de citoyenneté, leurs migrations et leurs installations dans la destination souhaitée. Selon ses responsables, HLG Abidjan est dûment agréé par tous les programmes d'immigration d'investissement pour promouvoir et soumettre des demandes au nom des investisseurs.