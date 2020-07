Covid-19: Bars et Boîtes de nuits rouvrent à compter du 31 juillet

Fermés depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire en mars dernier, les bars et autres boîtes de nuits devraient rouvrir à partir du 31 juillet 2020.

Covid-19: Réouverture des bars, boites de nuits, cinémas et lieux de spectacles à partir du 31 juillet 2020

A la suite d'une réunion du Conseil National de Sécurité ce jeudi 30 juillet 2020, plusieurs mesures ont été prises concernant la situation relative à la crise sanitaire dûe au Covid-19. Ci-dessous l'intégralité des mesures prises.

Tenant compte de la situation, et après avis du comité scientifique, le Conseil National de Sécurité décide:

- Du maintien de l'Etat d'urgence jusqu'au 31 Aout 2020;



- Du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes;

- De l'ouverture des bars, boites de nuits, cinémas et lieux de spectacles à partir du 31 juillet 2020, dans le stricte respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique;

- De la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires;

- Du maintien du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes;

- De la poursuite des actions de communication et sensibilisation communautaire, en lien avec les collectivités, le corps préfectoral, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, les travailleurs sociaux et les agents communautaires;

- De la prorogation, à titre exceptionnel, pour une période de trois (3) mois, à savoir de juillet à septembre 2020, du paiement des primes aux personnels de la santé et aux forces de défense et de sécurités,

- De la mise en place d'un circuit spécifique de test au profil des voyageurs,dans le cadre de l'ouverture des frontières aériennes,dans le respect des dispositions internationales et des mesures sanitaires requises à la sécurité dans l'environnement de voyage. Ce dispositif sera à la charge du voyageur.

Le conseil national de sécurité invite les populations a aider le corps médical et les autres acteurs,qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leur devoir,en respectant scrupuleusement les mesures barrières.