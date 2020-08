Présidentielle : Kemi Seba se signale, son deal avec Gnamien Konan

Gnamien Konan est candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020 au nom de la Nouvelle Côte d'Ivoire, un parti politique d'opposition. L'ancien ministre ivoirien de la Fonction publique et de la Réforme administrative rêve de s'installer au sommet de l'État. Et pour cela, l'homme politique est à la recherche de soutien. Il a échangé récemment avec un émissaire de Kemi Seba.

Candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2010, Gnamien Konan revient à la charge. Pour cette année, le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire entend se donner les moyens pour conquérir le fauteuil présidentiel. Et pour cela, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de ne négliger aucun soutien. Dans cette dynamique, dimanche 2 août 2020, l'homme qui a dirigé la douane ivoirienne de 2001 à 2008 a reçu un émissaire de l'ONG Urgences Panafricanistes de Kemi Seba, a-t-on appris de sources proches de son parti politique. La rencontre a eu lieu au siège de La nouvelle Côte d'Ivoire. Dr Brice Behiri, responsable local de ladite ONG, est venu apporter le soutien de son mentor à Gnamien Konan "pour les futures batailles présidentielles".

À en croire l'envoyé de Kemi Seba, cette rencontre a été motivée par "la convergence de vue des deux organisations sur des sujets d'intérêt national, notamment sur l'autodétermination, la fin de la corruption d'état et de la gabegie, la lutte contre le chômage, la réhabilitation du système éducatif". Gnamien Konan et son hôte ont parafé une convention qui engage les deux parties à unir leur force et leur énergie en vue de porter le candidat de la Nouvelle Côte d'Ivoire au pouvoir.

Farouchement opposé à un probable 3e mandat d'Alassane Ouattara, Gnamien Konan a appelé le président ivoirien à respecter la Constitution. Pour l'instant, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé sur la question.