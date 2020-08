Présidentielle 2020 : Ouattara pourrait donner sa réponse à cette date !

Appelé par le Conseil politique du RHDP à candidater pour la présidentielle 2020, Alassane Ouattara avait demandé à ses camarades de parti de lui accorder un sursit afin de faire le deuil de son « fils ». Jeune Afrique vient de livrer dans une tribune, l'éventuelle date de la déclaration annoncée par le président ivoirien.

Présidentielle : Encore deux semaines pour la réponse de Ouattara au RHDP ?

29 juillet 2020, le Conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix « demande à S.E.M. Alassane Ouattara , Président du RHDP, d’accepter d’être le candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ».

Le chef de l'État a cependant demandé un temps de recueillement aux cadres de son parti. « Je prends acte des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Mais, je vous demande de continuer d’avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps du recueillement pour vous donner une réponse très prochainement », avait-il déclaré, avant de les rassurer : « Je reviendrai vers vous pour m’adresser à vous, à tous les Ivoiriens. Je ferai en sorte que la Côte d’Ivoire soit entre de bonnes mains. »

Les jours s'égrènent et la date fatidique du scrutin présidentiel approche sans que le président ivoirien ne fasse transparaître un quelconque soupçon de ce qu'il pourrait décider pour son parti après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat désigné du parti présidentiel. D'où l'impatience qui se lit aussi bien chez les dignitaires du RHDP qu'au sein des militants.

Mais cette attente pourrait connaître son terme dans deux semaines. C'est du moins ce qu'indique le confrère Jeune Afrique, qui croit savoir que « Ouattara prend son temps et appelle à la patience, réclamant pour répondre, d’attendre l’issue de la période de deuil musulman, soit après le 18 août ». Cette date correspond en effet à la cérémonie du 40e jour de deuil du défunt Premier ministre.

Notons qu'Amadou Gon Coulibaly est décédé, le 8 juillet 2020, des suites d'un malaise cardiaque en plein Conseil des ministres. Le Lion du Poro a été inhumé dans la stricte intimité familiale dans sa ville natale de Korhogo, le 17 juillet dernier.