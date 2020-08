Les engagements d'Hamed Bakayoko à son 1er Conseil des ministres

Hamed Bakayoko a participé à son premier Conseil des ministres en sa qualité de Premier ministre titulaire. À cette occasion, le successeur d'Amadou Gon Coulibaly a pris de nombreux engagements envers ses compatriotes.

Hamed Bakayoko veut poursuivre les chantiers de Gon

8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly est pris d'un malaise cardiaque et décède en plein Conseil des ministres. Trois semaines plus tard, Hamed Bakayoko, qui assurait jusque-là l'intérim à la primature, a été nommé Premier ministre, Chef du Gouvernement et ministre de la Défense, par décret signé par le Président Alassane Ouattara, le 30 juillet dernier.

Aussi, après avoir témoigné sa gratitude envers le Chef de l'État, en compagnie de ses parents du Woroba, le nouveau locataire de la Primature ivoirienne se devait-il de se mettre au travail. C'est ainsi que le mercredi 5 août 2020, Hamed Bakayoko a pris part à son premier Conseil des ministres en tant que Chef de gouvernement, titulaire du poste.

Mais à l'entame de cette réunion gouvernementale, « le Premier Ministre @Hamed Bakayoko a réitéré ses remerciements au Chef de l’État pour la confiance qui lui a été accordée ainsi qu'à l'ensemble des membres du Gouvernement », révèle un tweet de la Présidence ivoirienne, avant d'ajouter que « Le PM Hamed Bakayoko a pris l’engagement de poursuivre les importants chantiers en cours, notamment la lutte contre la COVID-19, le Programme d’Actions Prioritaires et le Programme social du Gouvernement ainsi que le suivi des grands projets structurants ».

Notons que le 31 mars 2020, Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, avait évoqué un plan Marshall pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19, avec un budget de 1 700 milliards de FCFA.

Hamed Bakayoko qui vient de lui succéder entend poursuivre les chantiers engagés par son prédécesseur. Le journal ivoirien, Le Jour Plus, croit savoir que les engagements du nouveau Premier ministre se résument en neuf (9) objectifs prioritaires.