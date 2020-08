Candidat à la présidentielle : Affi convaincu du soutien de Gbagbo

Pascal Affi N'guessan est candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Malgré les voix qui s'élèvent pour dénoncer son ambition politique, le président légal du Front populaire ivoirien (FPI) reste déterminé à briguer la magistrature suprême. Il affirme que l'ex-président Laurent Gbagbo soutient sa candidature.

Présidentielle, Laurent Gbagbo en phase avec Affi N'guessan ?

La candidature d' Affi N'guessan à la présidentielle d'octobre 2020 suscite de vives réactions dans le camp des GOR (Gbagbo ou rien). Ces partisans de Laurent Gbagbo estiment que le député de Bongouanou a trahi la cause de l'ex-président ivoirien. Depuis la chute du pouvoir des refondateurs le 11 avril 2011, Affi N'guessan n'a de cesse de se présenter comme le patron du Front populaire ivoirien, mais il est contesté par une branche menée par Assoa Adou. Le spectacle est surprenant : deux factions se disputent la direction du FPI.

Sur les ondes de RFI, Pascal Affi N'guessan a préféré faire comprendre qu'il n'y a pas deux FPI. "Il n’y a qu’un seul FPI, il n’y a pas le FPI de Laurent Gbagbo ni de FPI, d’ Affi N’guessan, il n’y a que le FPI fondé par le président de Laurent Gbagbo, qui est aujourd’hui engagé dans la compétition électorale et qui m’a fait l’honneur de me choisir comme son candidat à cette élection", a lâché celui qui se présente comme le candidat du FPI. Le président du Conseil régional du Moronou a reconnu qu'il y a eu des incompréhensions et des polémiques, mais il ajoute que cela fait désormais partie du passé.

Pascal Affi N'guessan s'est voulu rassurant en affirmant qu'il est en phase avec Laurent Gbagbo, avec qui il échange régulièrement. "Nous sommes engagés ensemble pour l’unité du parti et pour la restauration du FPI à ce niveau, il n’y a aucun problème. Nous sommes en phase, nous sommes déterminés pour faire en sorte que le FPI revienne au pouvoir", a-t-il révélé.

Entre temps, des partisans de Laurent Gbagbo ont sollicité la candidature du "Woody de Mama", qui séjourne encore en Belgique, où il est en liberté sous condition.