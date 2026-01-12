Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi déposé en prison

Côte d'Ivoire - Parole critique, cellule immédiate, cas Jean-François Kouassi
© Jean François Kouassi

En garde à vue depuis plusieurs jours, Jean François Kouassi a été présenté au Procureur ce lundi. A l’issue de l’audition, le jeune activiste politique a été placé sous mandat de dépôt et placé en détention à la MACA.

Au bout de cinq jours de garde à vue, Jean François Kouassi a été entendu par le parquet. Il est poursuivi pour « trouble à l’ordre public » et « diffamation et dénonciation calomnieuse ». Selon Kevin Mian, le candidat recalé de la dernière présidentielle a été arrêté suite à une plainte déposée par la ministre Anne Ouloto.

La défense a introduit une demande de remise en liberté provisoire en attendant l’ouverture du procès. Cette demande n’a pas eu d’écho positif auprès du parquet.

N’étant pas un criminel, ni un bandit, nous avions introduit, jusqu’à 13 heures, une demande de citation directe à comparaître, afin qu’il puisse regagner son domicile, retrouver sa famille et se présenter librement à l’ouverture du procès.

La demande a été rejetée. Un rejet qui a aussitôt donné lieu à un mandat de dépôt. Jean François Kouassi (JFK )a été transféré à la MACA dans la soirée du lundi 12 janvier 2026.

Selon le récit fait par Kevin Mian, des personnes auraient suggéré à JFK de présenter ses excuses à la ministre Anne Ouloto pour un possible retrait de la plainte. « En tant que citoyens, il est de notre devoir d’interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. Si pour cela je dois en payer le prix, qu’il en soit ainsi », a-t-il répondu.

Jean François Kouassi a été arrêté alors qu’il dénonçait le floue entretenu autour d’un concours des agents d’encadrement de la douane. Selon lui, le concours aurait été organisé en catimini contre les règles en la matière. Il a interpellé la ministre Anne Ouloto et suggéré qu’elle soit auditionnée.

