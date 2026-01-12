Double scrutin au Bénin : un faible taux de participation redouté

Au Bénin, les électeurs ont voté ce dimanche 11 janvier 2026 pour élire les nouveaux députés et conseillers communaux. Le scrutin a accusé un grand retard dans son démarrage dans certaines localités. Ce qui s’ajoute le désintérêt apparent affiché par la population. Un ensemble d’indice qui font craindre un faible taux de participation.

Bénin : les premiers résultats des élections législatives attendus

A la clôture du vote, le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) a reconnu le retard observé. Il a cité nommément le département du Littoral où des bureaux de vote ont ouvert « à 8h30 pour certains et 9h pour d’autres » au lieu de 7h. Sacca Lafia justifie ce grand retard par la lenteur observée dans le dispatching du matériel électoral dans les zones concernées.

Selon les données de la Plateforme électorale des OSC, le retard n’a pas été seulement observé à Cotonou. Dans le département du Borgou par exemple, le poste de vote 2 installé à l’EPP Gounin, arrondissement Bori/Commune de N’Dali à ouvert à 10 heures 39 minutes.

Aux dernières législatives de 2023, seulement 38,66% des électeurs s’étaient rendus aux urnes. L’élection avait connu la participation de quatre partis politiques dont deux de l’opposition.