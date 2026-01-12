Côte d’Ivoire : élu député, Augustin Thiam renonce à son siège

Augustin Thiam, frère de Tidjane Thiam, ne va pas siéger à l’Assemblée nationale. Élu dans la circonscription 053 de Yamoussoukro, l’ancien ministre-gouverneur a préféré céder sa place à sa suppléante. Cette décision rendue publique n’est pas sans motif. L’intéressé a expliqué pourquoi il a renoncé à son siège de parlementaire.

Côte d’Ivoire : empêché d’exercer son mandat électif, Augustin Thiam cède pour sa suppléante

Chef traditionnel et élu député, Augustin Thiam a fait un choix. L’ancien ministre-gouverneur a décidé de maintenir son statut de chef traditionnel. Il a indiqué que les règles qui organisent le fonctionnement de la chefferie traditionnelle ne lui permettent pas d’exercer un mandat électif. Il se retrouve donc dans une incompatibilité.

Le mandat confié à Augustin Thiam par les électeurs de Yamoussoukro sera exercé par Diby Affoué Thérèse. En tant que suppléante du démissionnaire, le siège lui revient de droit. Le duo a été élu à l’occasion des élections législatives du 27 décembre 2025 sur la liste du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

La décision d’Augustin Thiam suscite des commentaires. Certains ne comprennent pas pourquoi il s’est présenté aux élections alors qu’il ne pouvait pas siéger. D’autres pensent à une stratégie politique visant à porter la styliste Diby Affoué Thérèse au Parlement.