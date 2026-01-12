Côte d’Ivoire : élu député, Augustin Thiam renonce à son siège

Côte d'Ivoire : élu député, Augustin Thiam renonce à son siège
© augustin-thiam-yamoussoukro

Augustin Thiam, frère de Tidjane Thiam, ne va pas siéger à l’Assemblée nationale. Élu dans la circonscription 053 de Yamoussoukro, l’ancien ministre-gouverneur a préféré céder sa place à sa suppléante. Cette décision rendue publique n’est pas sans motif. L’intéressé a expliqué pourquoi il a renoncé à son siège de parlementaire.

Côte d’Ivoire : empêché d’exercer son mandat électif, Augustin Thiam cède pour sa suppléante

Chef traditionnel et élu député, Augustin Thiam a fait un choix. L’ancien ministre-gouverneur a décidé de maintenir son statut de chef traditionnel. Il a indiqué que les règles qui organisent le fonctionnement de la chefferie traditionnelle ne lui permettent pas d’exercer un mandat électif. Il se retrouve donc dans une incompatibilité.

Côte d’Ivoire : le MGC de Simone Ehivet quitte la coalition de l’opposition
Côte d’Ivoire : Parole critique, cellule immédiate, cas Jean-François Kouassi – Analyse

Le mandat confié à Augustin Thiam par les électeurs de Yamoussoukro sera exercé par Diby Affoué Thérèse. En tant que suppléante du démissionnaire, le siège lui revient de droit. Le duo a été élu à l’occasion des élections législatives du 27 décembre 2025 sur la liste du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi déposé en prison
Double scrutin au Bénin : un faible taux de participation redouté

La décision d’Augustin Thiam suscite des commentaires. Certains ne comprennent pas pourquoi il s’est présenté aux élections alors qu’il ne pouvait pas siéger. D’autres pensent à une stratégie politique visant à porter la styliste Diby Affoué Thérèse au Parlement.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026