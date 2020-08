3e mandat : Voici ceux qui tentent de dissuader Alassane Ouattara

Alassane Ouattara est très attendu sur la question d'un probable 3e mandat. Le président ivoirien dont le second quinquennat expire fin octobre 2020 est réclamé à cor et à cri par ses fidèles afin de s'engager dans la course au fauteuil présidentiel. Pour l'heure, le chef de l'État n'a pas encore livré sa décision. Dans le secret, des personnalités tentent de convaincre l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) de prendre sa retraite politique.

Alassane Ouattara engagé dans un ultime combat ?

Les militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) retiennent leur souffle et ont le regard tourné en direction d' Alassane Ouattara. En effet, c'est Amadou Gon Coulibaly qui devait représenter le parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre 2020. Mais le décès brutal du Premier ministre ivoirien est venu tout remettre en cause. Mercredi 8 juillet, en plein Conseil des ministres, le chef du gouvernement a été frappé par un malaise cardiaque qui finira par l'emporter. Il revenait d'un séjour médical en France et avait rassuré ses proches sur son état de santé.

La disparition d'Amadou Gon Coulibaly met Alassane Ouattara dans une situation délicate. Le chef de l'État avait annoncé en mars qu'il ne briguerait pas un 3e mandat à la fin de son second quinquennat. Son souhait était de transmettre le flambeau à la nouvelle génération incarnée par son ex-Premier ministre. Qui est capable de porter le RHDP à la victoire au soir du 31 octobre 2020 ?

Les cadres du rassemblement des houphouëtistes sont formels. Seul Alassane Ouattara peut garantir le succès à la présidentielle. Ils l'ont exprimé lors du Conseil politique qui s'est tenu le mercredi 29 juillet à Abidjan. "Je prends acte des résolutions du Conseil politique et je vous demande d’avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps de recueillement avant de vous donner une réponse très prochainement", a répondu le patron du RHDP.

Selon Le Point, certaines personnalités proches d' Alassane Ouattara préfèrent le voir quitter la scène politique ivoirienne en ne briguant pas un 3e mandat présidentiel. Ce sont entre autres, son ami Georges Soros, des responsables de la Fondation Kofi Anan, ainsi que Mo Ibrahim, qui tenteraient de le dissuader d'être candidat. D'autres lui proposent de faire reporter la présidentielle. En tout cas, la dernière décision est entre les mains de Ouattara.